Resumen: Una publicación que circula en redes muestra a Virginia Fonseca y Zé Felipe vestidos de blanco, con sus tres hijos y los anillos a la vista, tras ir a una iglesia para «consagrar este nuevo comienzo».

¿Lo usó de «trampolín»? Ex de Vinicius renovó los votos con su ex, a 15 días de terminar con el futbolista

Apenas quince días después de haber anunciado el fin de su noviazgo con el futbolista Vinícius Júnior, la influenciadora Virginia Fonseca y el cantante Zé Felipe sacudieron las redes sociales al compartir una publicación que apunta a la confirmación de su reconciliación y un nuevo matrimonio. A través de plataformas digitales, la pareja difundió imágenes vestidos de blanco dentro de una iglesia, exhibiendo anillos en sus manos y rodeados por sus tres hijos, en lo que definieron explícitamente como la consagración de una nueva etapa.

El propio mensaje que acompaña las fotografías no deja lugar a dudas sobre la intención de formalizar nuevamente su unión ante sus seguidores. En el texto, redactado en portugués, Zé Felipe se refiere de manera directa a Virginia como «mi esposa» y destaca que la familia volvió a congregarse en el templo sagrado: «Después de todo lo que hemos pasado, decidimos darle otra oportunidad a nuestro amor y a nuestra familia». El pronunciamiento concluye encomendando su camino a Dios junto al emoticón de una alianza, mientras en las postales se observa a la pareja besándose y mostrando los aros matrimoniales junto a los pequeños Maria Alice, Maria Flor y José Leonardo.

La revelación desató una inmediata oleada de reacciones y debate entre los internautas, quienes cuestionaron la vertiginosa cronología sentimental de la empresaria y pusieron sobre la mesa si su vínculo con la estrella del Real Madrid fue utilizado como un «trampolín» mediático. Apenas el pasado 17 de septiembre, Virginia y Vinícius habían presumido en internet unas alianzas tras un año de noviazgo; no obstante, el 11 de octubre se oficializó la ruptura sin aspavientos públicos.

La historia entre Virginia y Zé Felipe se remonta a marzo de 2021, cuando contrajeron nupcias en Goiânia antes de hacer pública su separación en mayo de 2025 tras un lustro de relación. Aunque en las últimas semanas se les había visto compartiendo viajes a Miami y eventos familiares con sus hijos, la divulgación de estas imágenes en el templo y el mensaje explícito sellan de forma pública el regreso de una de las parejas más mediáticas del espectáculo brasileño, mientras en el entorno deportivo de Vinícius Júnior el silencio sigue siendo absoluto.

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