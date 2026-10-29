Resumen: Idartes rechazó todo acto de odio y xenofobia tras la presentación de Chelo Hop en Hip Hop al Parque, donde la rapera pisoteó la bandera de Israel, y aclaró que el acto es responsabilidad exclusiva de la artista y no representa al Distrito.

Chelo Hop pisoteó la bandera de Israel en Hip Hop al Parque: Idartes se desmarca de la rapera

Lo que empezó como una presentación más de Hip Hop al Parque terminó en un choque político y diplomático que ya tiene pronunciamiento oficial. La rapera Chelo Hop pisoteó una bandera de Israel en pleno escenario del Parque Metropolitano Simón Bolívar, en Bogotá, mientras expresaba su respaldo a Palestina, y el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) salió a marcar distancia del hecho.

El episodio ocurrió el 24 de octubre, durante la primera jornada de la edición 28 del festival. En los videos que circularon en redes sociales se ve el momento en que la artista extiende la bandera de Israel sobre el suelo de la tarima y la pisa, mientras continúa su show y se escucha la consigna “Libre Palestina”.

¿Qué dijo Idartes sobre lo que hizo Chelo Hop?

Tras varios días de cuestionamientos, Idartes publicó un comunicado el 28 de octubre: la entidad dijo que sus escenarios culturales y los Festivales al Parque son espacios para la libertad creativa y de expresión, pero que rechaza “enfáticamente todo acto de odio y xenofobia”.

En el texto, la entidad también se desmarcó del hecho y fue directa sobre a quién le corresponde: “El acto de la artista, del cual ella es la única responsable, no representa de ninguna manera la posición del Gobierno distrital”. Además, aclaró que las expresiones de los artistas invitados no comprometen la posición oficial de la Alcaldía Mayor de Bogotá ni de la Secretaría de Cultura.

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¿Cómo reaccionaron la embajadora de Israel y el Concejo de Bogotá?

La embajadora de Israel en Colombia, Vivian Aisen, rechazó el episodio el 26 de octubre y pidió una condena pública de las autoridades distritales y nacionales: “Rechazo categóricamente el acto de pisotear la bandera del Estado de Israel, uno de los grandes aliados de Colombia”.

La diplomática hizo una comparación directa: “¿Qué pasaría si la bandera de Colombia fuera pisoteada en una plaza pública de otro país? El respeto no puede tener dobles estándares”. En su mensaje etiquetó al alcalde Carlos Fernando Galán, a Idartes y a su directora, María Claudia Parias, y sostuvo que “la libertad de expresión no debe ser excusa para promover el irrespeto entre las naciones”.

Rechazo categóricamente el acto de pisotear la bandera del Estado de Israel, uno de los grandes aliados de Colombia, durante una presentación el pasado sábado en Hip Hop al Parque.



¿Qué pasaría si la bandera de Colombia fuera pisoteada en una plaza pública de otro país? El… https://t.co/ky994uywpZ — Vivian Aisen 🇮🇱 (@VivianAisen) October 26, 2026

El concejal de Bogotá Andrés Barrios Bernal también cuestionó que el hecho se hubiera dado en un festival financiado con recursos públicos: “¿Qué clase de mensaje se promueve al pisotear la bandera de Israel en un escenario distrital? ¡Qué irrespeto!”.

El cabildante calificó el episodio como una muestra de “intolerancia y antisemitismo”, preguntó quién autorizó la presentación y qué controles existían, y anunció que promoverá control político desde el Concejo de Bogotá.

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¿Quién es Chelo Hop, la rapera en el ojo del huracán?

Chelo Hop es el proyecto musical de la rapera bogotana Karol Restrepo González, que trabaja junto al productor AstrallBass. Fue una de las propuestas distritales seleccionadas para participar en Hip Hop al Parque 2026 y su trabajo aborda temas de identidad, resistencia, experiencias de las mujeres y problemáticas sociales.

Su presentación en el festival sirvió para dar a conocer una canción de su próximo álbum, “Anatomía”, un tema con un mensaje de paciencia y resistencia para los movimientos populares del mundo, que incluso hace referencia al año 2030 como punto de partida para “un orden global sin genocidio palestino ni fascismos en el poder”.

¿Por qué el hecho abrió un debate en Bogotá?

El caso puso sobre la mesa la discusión sobre los límites de la protesta política en escenarios culturales financiados con recursos públicos. Mientras unos usuarios en redes interpretaron la acción como una expresión de solidaridad con Palestina, otros la señalaron como un acto de intolerancia que no se debe repetir.

Para quienes lo rechazan, pisotear la bandera de Israel no es protesta sino una falta de respeto que hiere también a los colombianos que se identifican con ella: en su mensaje, la embajadora Aisen habló de “un acto de hostilidad y falta de respeto hacia Israel y hacia los colombianos que se identifican con su bandera” y exigió una condena pública de las autoridades distritales y nacionales.

Esa lectura crítica también apunta al lugar donde ocurrió: como cuestionó el concejal Barrios, se trató de una tarima distrital acompañada con recursos de la ciudad, y por eso exigen controles sobre quién autoriza las presentaciones. Del otro lado están quienes la leyeron como solidaridad con Palestina, en un festival que históricamente ha sido espacio de denuncia social. Hasta el cierre de esta nota, Chelo Hop no se había pronunciado públicamente sobre el comunicado de Idartes.

El episodio se da, además, en medio de la tensión entre Colombia e Israel tras la ruptura de relaciones diplomáticas anunciada por el Gobierno nacional en mayo de 2024, en rechazo a la ofensiva en Gaza.

Hip Hop al Parque 2026, uno de los festivales de cultura urbana más importantes del país, se realizó el 24 y el 25 de octubre bajo el lema “En la esquina se escribe la historia” y reunió a más de 77 mil asistentes. Con el comunicado de Idartes, el Distrito fijó su posición institucional y dejó claro que no respalda el acto de Chelo Hop, mientras en el Concejo ya se alista el control político anunciado.