Resumen: Unos 700 extranjeros ya hacen parte de la población en situación de calle de Medellín, y provienen de más de 15 países de América, Europa y Asia

De más de 15 países: cerca de 700 extranjeros están en situación de calle en Medellín

Cerca de 700 ciudadanos extranjeros hacen parte de la población en situación de calle identificada en Medellín. Así lo dio a conocer la Secretaría de Inclusión Social y Familia, que mantiene un registro actualizado de las personas que viven o permanecen en el espacio público de la ciudad y que incluye a ciudadanos provenientes de más de 15 países de América, Europa y Asia.

El dato hace parte del registro distrital que hoy cuenta a 8.142 personas en esta condición. De ellas, 2.949 son habitantes de calle, es decir, personas que viven y duermen en el espacio público, mientras que 5.193 son personas en calle, quienes permanecen allí durante el día, pero cuentan con un lugar donde pasar la noche.

Entre las nacionalidades identificadas por la administración municipal, Venezuela y Ecuador concentran la mayoría de los casos. También hay registros de ciudadanos de Perú, Brasil, Argentina, Cuba, Chile, Estados Unidos, España, Francia, Canadá, Rusia, Suiza, Turquía, Arabia Saudí y Dominica.

La secretaria de Inclusión Social y Familia, Diana María Carmona, explicó que el fenómeno no solo involucra a ciudadanos de otros países, sino también a personas que llegan a Medellín desde otros municipios y ciudades de Colombia. Por eso, señaló la necesidad de fortalecer el trabajo articulado con otras administraciones, de modo que quienes deseen regresar a sus lugares de origen puedan hacerlo con acompañamiento.

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De acuerdo con el Distrito, entre los factores que se relacionan con esta situación están el consumo de sustancias psicoactivas, los problemas de salud mental sin tratamiento y la ruptura de los vínculos familiares. Las autoridades insisten en que se trata de una realidad social compleja, que requiere atención integral y no solo acciones puntuales.

Como parte de las estrategias de atención, Medellín adelanta procesos de retorno humanitario voluntario en coordinación con Migración Colombia y la Policía Nacional. Según el balance de la administración, el programa registra 488 retornos, principalmente hacia Cúcuta, otros municipios de Antioquia y Bogotá, ciudades desde donde muchas de estas personas habían llegado a la capital antioqueña.

El retorno es voluntario y se coordina con las autoridades de los lugares de destino, con el fin de que las personas puedan reencontrarse con sus redes familiares o acceder a los servicios que ofrecen sus propios municipios y países.

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Además de los retornos, la Alcaldía de Medellín mantiene equipos de atención social desplegados en sectores con alta presencia de población en situación de calle, como La Macarena, la avenida De Greiff y las zonas cercanas al río Medellín. Allí se ofrecen servicios de alimentación, salud y acompañamiento psicosocial, tanto para ciudadanos colombianos como para los extranjeros que hacen parte del registro.

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La caracterización que adelanta la Secretaría de Inclusión Social y Familia permite conocer mejor las condiciones de esta población y orientar las estrategias de inclusión. El levantamiento de la información incluye recorridos por los sectores donde se concentra la población, entrevistas y el cruce de datos con las entidades que participan en la atención.

Las autoridades han reiterado que la situación de calle es un asunto que compete a toda la región y al país, pues muchas de las personas que hoy permanecen en las calles de Medellín llegaron de otros territorios en búsqueda de mejores condiciones de vida o atravesando situaciones de vulnerabilidad en sus lugares de origen.

Por ahora, la administración municipal asegura que seguirá fortaleciendo los equipos de calle y los programas de atención, mientras avanza en los acuerdos con otras ciudades y con las autoridades migratorias para los procesos de retorno voluntario.

El llamado de la Secretaría es a denunciar las situaciones de explotación o riesgo que puedan afectar a esta población y a canalizar los casos a través de las líneas de atención del Distrito, para que los equipos puedan llegar a los puntos donde se requiere la intervención.