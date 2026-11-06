Resumen: Gabriela Muñoz, señalada por la contratación de familiares en la Aerocivil, publicó un mensaje en X en el que afirma que el progresismo no es una persona sino una construcción colectiva. Días antes se pronunció sobre el caso de Deicy Jiménez y pidió que la justicia se administre en los tribunales y no en las redes. La Procuraduría tiene abierta una indagación previa por los hechos de la Aerocivil.

Gabriela Muñoz se baja del bus de Petro: «El progresismo no es una persona»

La joven Gabriela Muñoz, nombre que ha sonado con fuerza en medio de los escándalos que rodean al expresidente Gustavo Petro, publicó un mensaje en su cuenta de X en el que se aleja de la idea de que el progresismo dependa de una sola persona.

«¿Cómo así que un proyecto político depende de un solo líder? ¡No, señores! El progresismo no es una persona, es una construcción colectiva que se defiende y se fortalece todos los días», escribió este 6 de noviembre.

En el mismo mensaje pidió jóvenes que estudien, lean y conozcan la historia del país, y aseguró que las ideas deben trascender a los líderes y que las transformaciones no pueden depender de un solo nombre.

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Lo que dijo sobre el caso de Deicy Jiménez

El 5 de noviembre, Muñoz ya se había pronunciado sobre el escándalo de los «sexo contratos», luego de que Deicy Jiménez compartiera un video en el que aparece junto al expresidente dándose muestras de cariño.

Muñoz dijo que todas las personas tienen derecho a denunciar, pero cuestionó que un asunto tan delicado se convierta en «un espectáculo mediático». También preguntó si unos videos de dos adultos demostrándose afecto constituyen, por sí solos, prueba de un delito.

Según su mensaje, si existe una denuncia ante la Fiscalía, las pruebas deben ser valoradas por las autoridades competentes, con todas las garantías del debido proceso. «La justicia se administra en los tribunales, NO en las redes sociales», escribió.

Muñoz cerró pidiendo que se discutan con la misma intensidad las leyes que se aprueban en el Congreso y las propuestas de impuestos que podrían afectar a la clase media, y concluyó que «Colombia necesita seriedad, no más espectáculos».

Deicy Jiménez es la mujer que, según su denuncia, recibió contratos a cambio de favores sexuales del expresidente. El caso hoy está en manos de las autoridades, y la Corte Suprema busca acceder a su celular como parte de las diligencias, según se ha informado en los últimos días.

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El antecedente de Gabriela Muñoz en la Aerocivil

El nombre de Muñoz, de 20 años y estudiante de derecho, entró en la discusión pública cuando Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, aseguró que habría manejado a su antojo la contratación en la Aeronáutica Civil.

Tras esos señalamientos, el representante a la Cámara Daniel Briceño aseguró que varios familiares de Muñoz habrían sido nombrados o contratados en la entidad. Ella respondió que no solicitó, recomendó, presionó ni gestionó nombramientos y que no tomó decisiones directivas.

Rodríguez también fue citada a declarar en la investigación disciplinaria abierta por este escándalo, un paso que mantiene el tema en la agenda de los organismos de control.

Por estos hechos, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa para establecer si hubo irregularidades en la vinculación de personal, la contratación y la toma de decisiones dentro de la Aerocivil. Se trata de una etapa inicial, en la que todavía no hay decisiones de fondo.

La Procuraduría busca establecer responsabilidades dentro de la entidad, mientras que Muñoz ha sostenido que no tuvo poder de decisión. Estos puntos están por esclarecerse y, hasta ahora, no hay decisiones de fondo sobre las denuncias.

Por ahora, el mensaje del 6 de noviembre es la señal más clara de cómo Gabriela Muñoz quiere presentarse ante el debate político, lejos de la figura del expresidente Petro. Mientras la Procuraduría avanza, Gabriela Muñoz insiste en que el país necesita seriedad.