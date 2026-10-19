Resumen: El caso del talio avanza: la Fiscalía solicitará la imputación de Zulma Guzmán por la muerte de dos menores en Bogotá y busca coordinar la audiencia virtual desde Reino Unido.

¡Imputarán a Zulma Guzmán por el caso del talio! Fiscalía busca avanzar mientras sigue detenida en Reino Unido

La Fiscalía General de la Nación avanzará con la imputación de cargos contra Zulma Guzmán, investigada por el caso del talio que provocó la muerte de dos menores de 13 y 14 años en Bogotá, en abril de 2025.

El ente acusador solicitó que la audiencia sea programada con suficiente anticipación para coordinar la participación virtual de la empresaria, quien permanece detenida en Reino Unido mientras continúa el trámite para su extradición a Colombia.

La información fue confirmada por Deicy Jaramillo, fiscal delegada para la Seguridad Territorial, quien indicó que la solicitud judicial contempla los delitos de homicidio y tentativa de homicidio, agravados por la sevicia. La funcionaria explicó que la diligencia se realizaría de manera virtual para permitir que Guzmán se conecte desde territorio británico.

“Solicitamos al juez que nos la fijara con tiempo para poder coordinar con tiempo con la oficina de asuntos internacionales que la diligencia será virtual para que la señora Guzmán se pueda conectar desde el Reino Unido”, señaló Jaramillo. También confirmó que las autoridades siguen adelantando los procedimientos relacionados con la extradición.

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El caso se remonta a abril de 2025, cuando las dos menores fallecieron tras consumir frambuesas cubiertas de chocolate que habrían sido enviadas mediante un servicio de mensajería a un apartamento del norte de Bogotá. De acuerdo con la investigación, Guzmán es señalada como presunta responsable de coordinar la entrega del producto contaminado con talio, una sustancia altamente tóxica.

La empresaria fue detenida en Londres el 17 de diciembre de 2025, en medio de las gestiones de las autoridades colombianas para conseguir que sea trasladada al país y comparezca ante la justicia.

Las pruebas que analiza la Fiscalía

Durante las pesquisas, los investigadores reconstruyeron la ruta de la entrega, identificaron al mensajero y examinaron comunicaciones, movimientos bancarios, testimonios y grabaciones de cámaras de seguridad. Estos elementos hacen parte del material recopilado para esclarecer lo ocurrido y determinar las posibles responsabilidades de las personas involucradas.

La investigación también se ha extendido a otros episodios de posible intoxicación con talio. Entre ellos figura el caso de Alicia, esposa de Juan de Bedout, quien habría sufrido un envenenamiento en 2020 y murió en 2021. Sin embargo, hasta ahora no se ha establecido una relación entre ambos hechos.

En marzo de 2026, se conoció que las autoridades examinaban al menos tres entregas y nuevos testimonios relacionados con la investigación. La empresaria ha negado su responsabilidad en los hechos.

La imputación representa un nuevo paso procesal en el caso, pero no constituye una declaración de culpabilidad. La responsabilidad de Guzmán deberá determinarse dentro del proceso judicial.

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