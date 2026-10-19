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Resumen: La emergencia en La Iguaná dejó 372 personas atendidas por la Secretaría de Salud de Medellín, que gestionó medicamentos, apoyo psicológico y traslados médicos.

Medellín desplegó equipos de salud en La Iguaná para atender a los afectados

La emergencia en La Iguaná llevó a la Secretaría de Salud de Medellín a brindar atención a 372 personas entre el 9 y el 15 de octubre. Durante ese periodo, los equipos de Medellín Te Quiere Saludable y el programa de Atención Hospitalaria acompañaron a los afectados con servicios de urgencias, apoyo en salud mental y gestiones para recuperar medicamentos que se perdieron durante la contingencia.

La secretaria de Salud, Natalia López Delgado, explicó que una de las principales prioridades fue garantizar que los pacientes pudieran continuar sus tratamientos, especialmente aquellos que perdieron sus fórmulas médicas, medicamentos o documentos necesarios para solicitar nuevamente los productos ante sus aseguradoras.

Entre las personas atendidas se encuentran pacientes con diabetes, hipertensión, cáncer, enfermedades mentales y otras condiciones crónicas. También se identificaron casos de personas que necesitan oxígeno domiciliario. Para responder a estas necesidades, los equipos realizaron visitas a las viviendas y verificaron qué tratamientos debían reponerse.

La funcionaria indicó que el acompañamiento individual permitió identificar las dificultades de cada paciente y adelantar las gestiones necesarias para evitar interrupciones en la atención médica.

Atención psicológica y traslados a centros asistenciales

La respuesta a la emergencia también incluyó acciones relacionadas con la salud mental. Según López Delgado, Medellín cuenta con equipos básicos de atención en salud en comunas y corregimientos, integrados por profesionales de distintas áreas, incluidos psicólogos.

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Durante los días reportados, los equipos atendieron siete crisis de salud mental. Además, coordinaron traslados a centros asistenciales por diferentes complicaciones médicas, entre ellas una crisis hipertensiva, una crisis de migraña y una crisis asmática en un niño.

La Secretaría también informó que realizó 14 gestiones para facilitar citas prioritarias mediante el Centro Integrado de Gestión del Acceso, mecanismo que busca ayudar a las personas que necesitan consultas oportunas.

Las acciones se concentraron en responder a las necesidades inmediatas de la población afectada y mantener la continuidad de los tratamientos médicos.

La recuperación de medicamentos y el acompañamiento psicológico hacen parte de la atención que el Distrito desplegó en La Iguaná tras la emergencia.

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