¡Extraditado el «Monstruo del Modelaje»! Colombia lo entregó a Venezuela por presuntos abusos contra niñas

Resumen: Colombia extraditó a siete personas hacia seis países, entre ellas un ciudadano venezolano conocido como el «Monstruo del Modelaje», señalado de usar una escuela de modelaje para abusar de seis menores. Fue entregado a Interpol Venezuela. Los hechos deberán ser examinados por los tribunales venezolanos y el requerido conserva la presunción de inocencia.

La Policía Nacional informó que Colombia extraditó a siete personas requeridas por la justicia de seis países, entre ellas un ciudadano venezolano conocido como el «Monstruo del Modelaje», señalado de haber usado una escuela de modelaje como fachada para abusar de seis niñas. Fue entregado a funcionarios de Interpol Venezuela, que se encargarán de ponerlo a disposición de la justicia de su país.

El caso fue divulgado el sábado 31 de octubre por Revista Semana y, según la información oficial recogida por Infobae, las entregas se realizaron el 28 y el 29 de octubre de 2026, con coordinación de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), Migración Colombia y los organismos policiales de los países que pedían a los detenidos.

Qué se sabe del «Monstruo del Modelaje»

De acuerdo con la Policía Nacional, este ciudadano es requerido por el Tribunal de Primera Instancia en Función de Control del estado Zulia, en Venezuela, por delitos contra la integridad sexual de menores de edad. Las autoridades venezolanas lo señalan de abuso sexual contra niñas y adolescentes, exhibición de pornografía a menores, utilización de adolescentes para delinquir y amenazas.

Según los hechos descritos en la documentación judicial citada por medios venezolanos, el investigado se acercaba primero a los padres de las menores para ganarse su confianza y luego contactaba a las niñas con el pretexto del modelaje y de sesiones fotográficas. La acusación sostiene que parte del material íntimo habría terminado en páginas de contenido pornográfico. Los hechos investigados corresponderían al periodo entre julio de 2013 y marzo de 2014.

Por reserva y respeto a las víctimas, que eran menores de edad, no se publican datos que permitan identificarlas. Se trata, además, de señalamientos que deberán ser examinados por los tribunales venezolanos: el requerido es presunto responsable y conserva la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia.

El largo camino de la extradición

Medios venezolanos reconstruyen que fue capturado en Riohacha, La Guajira, en agosto de 2015, durante un procedimiento de la Unidad de Infancia y Adolescencia, por una investigación relacionada con pornografía con menores de 18 años. Después, la Fiscalía General de la Nación recibió la solicitud de detención preventiva con fines de extradición presentada por Venezuela.

El 4 de septiembre de 2015, cuando estaba recluido en un establecimiento penitenciario de Riohacha, se le notificó la orden de captura con ese fin. Venezuela formalizó el pedido mediante una nota diplomática del 25 de noviembre de 2015. El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, cuya Sala de Casación Penal emitió concepto favorable a la extradición en la decisión CP008-2017. Luego, mediante la Resolución Ejecutiva 097 del 24 de febrero de 2017, el Gobierno colombiano decidió sobre la solicitud.

La entrega se hizo en un vuelo comercial, con custodia de funcionarios de Interpol Venezuela, que recibieron al requerido para que continúe el proceso judicial en ese país.

Los otros seis extraditados

La operación incluyó a ciudadanos de Taiwán, Ecuador, Venezuela y Francia, además de dos colombianos solicitados por España y Estados Unidos. Según la Policía Nacional, los detenidos afrontarán procesos por narcotráfico, homicidio, delitos sexuales, lavado de activos, falsedad documental y encubrimiento. Los traslados se hicieron en vuelos comerciales, bajo la custodia de las autoridades internacionales que recibieron a cada requerido.

España: un ciudadano requerido por la Audiencia Provincial de Madrid por acceso carnal violento. Las autoridades españolas lo señalan de haber realizado tocamientos y de haber accedido abusivamente a un menor de edad.

un ciudadano requerido por la Audiencia Provincial de Madrid por acceso carnal violento. Las autoridades españolas lo señalan de haber realizado tocamientos y de haber accedido abusivamente a un menor de edad. Venezuela: un ciudadano venezolano solicitado por el Tribunal de Control No. 3 del estado Yaracuy por homicidio, por un ataque con arma cortopunzante que habría causado la muerte de una persona.

un ciudadano venezolano solicitado por el Tribunal de Control No. 3 del estado Yaracuy por homicidio, por un ataque con arma cortopunzante que habría causado la muerte de una persona. Ecuador: un ciudadano requerido por una Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer, que lo investiga por acceso carnal violento contra una menor de edad.

un ciudadano requerido por una Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer, que lo investiga por acceso carnal violento contra una menor de edad. Estados Unidos: un colombiano, por concierto para delinquir y narcotráfico. Fue entregado a agentes del Servicio de Alguaciles (U.S. Marshals).

un colombiano, por concierto para delinquir y narcotráfico. Fue entregado a agentes del Servicio de Alguaciles (U.S. Marshals). Francia: un ciudadano francés requerido por las autoridades de Lyon por blanqueo de capitales, en un expediente relacionado con presuntos fraudes fiscales, trabajo no declarado y abuso de confianza.

un ciudadano francés requerido por las autoridades de Lyon por blanqueo de capitales, en un expediente relacionado con presuntos fraudes fiscales, trabajo no declarado y abuso de confianza. Argentina: una ciudadana taiwanesa requerida por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal No. 3 por falsedad en documento y encubrimiento, dentro de un proceso por la presunta compra de un vehículo de procedencia ilícita y el uso de documentación pública falsa.

Una extradición pasiva

La Oficina Central Nacional de Interpol Colombia explicó que se trató de extradiciones pasivas: es decir, Colombia entregó a personas que se encontraban en su territorio y eran buscadas por la justicia de otros países. En todos los casos, los requeridos quedaron a disposición de las autoridades judiciales que los reclamaban, que deberán adelantar los procesos y definir su responsabilidad.

En este caso, la justicia venezolana tendrá ahora que examinar los hechos y las pruebas. Hasta ahora, los datos conocidos provienen de la Policía Nacional y de la documentación judicial que citan los medios, y no de una sentencia.

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