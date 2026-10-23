Resumen: Hombres armados, presuntamente de la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias Farc, patrullaron durante varias horas las calles de Corinto, Cauca, la noche del 22 de octubre, según El Tiempo. Muchos comercios cerraron y la Fuerza Pública hizo controles. El patrullaje no ha sido confirmado oficialmente. Al día siguiente la comunidad retomó actividades y pidió más presencia institucional.

Imagen de referencia, de archivo de Minuto30: no corresponde a los hechos de esta nota.

Hombres fuertemente armados, presuntamente de las disidencias Farc, patrullaron las calles de Corinto, en el norte del Cauca, durante la noche del jueves 22 de octubre, según El Tiempo.

Qué se sabe del patrullaje en Corinto

De acuerdo con esa información preliminar, los hombres serían presuntos integrantes de la estructura ‘Dagoberto Ramos’, que hace parte de las disidencias Farc asociadas al mando de alias Iván Mordisco. En imágenes que circularon en redes sociales se observa a varios individuos con armas de largo alcance que se desplazan por vías del municipio. La atribución a esa estructura no ha sido confirmada de manera oficial en el reporte consultado.

Según los relatos de varios habitantes, recogidos por el diario, los hombres recorrieron algunas calles durante varias horas. Por esa razón, residentes y comerciantes del centro suspendieron temporalmente sus actividades y muchos establecimientos tuvieron que cerrar.

Qué hicieron las autoridades

Frente a lo ocurrido, las autoridades y la Fuerza Pública adelantaron acciones de control en puntos estratégicos del municipio. El objetivo, según el reporte, era verificar la situación, garantizar la movilidad y prevenir nuevos hechos que pusieran en riesgo a la población civil.

En la mañana de este viernes, habitantes y comerciantes comenzaron a retomar sus actividades. Sin embargo, persiste la preocupación por la presencia de grupos armados en espacios urbanos. La comunidad pidió medidas urgentes y una mayor presencia institucional para recuperar la tranquilidad y evitar que algo así se repita.

Un hecho previo: asalto a trabajadores de la energía

El Tiempo también informó que, horas antes del patrullaje, hombres armados habrían asaltado a trabajadores de la Compañía Energética de Occidente en el departamento y les habrían robado una camioneta, herramientas y pertenencias. El reporte no precisa en qué municipio ocurrió ni quiénes serían los responsables, por lo que no se puede relacionar con el patrullaje de Corinto.

El contexto: operativos contra la estructura ‘Dagoberto Ramos’ en el norte del Cauca

El patrullaje ocurrió dos días después de otro hecho que involucra a la misma estructura. El 21 de octubre, una operación militar en la vereda Los Bancos, zona rural de Puerto Tejada, Cauca, dejó un presunto integrante de la estructura ‘Dagoberto Ramos’ muerto y otro, identificado como Richard Angulo Castro, capturado en flagrancia, según el periódico Extra, que cita información del Ejército Nacional.

De acuerdo con el reporte oficial citado por ese medio, durante el procedimiento se habría presentado un intercambio de disparos y el Ejército les atribuye vínculos con una red de apoyo de este grupo armado que presuntamente planeaba acciones contra la vía Panamericana. Las tropas incautaron una pistola calibre .45 con munición, una escopeta calibre 12 y una motocicleta. Esa versión corresponde a la información militar y no ha sido verificada de forma independiente.

La Panamericana también fue noticia el 20 de octubre. El Ejército informó que soldados de la Vigésima Novena Brigada localizaron y neutralizaron una carga de unos 600 kilogramos de explosivos bajo una alcantarilla, entre el corregimiento de Piedra Sentada y el peaje El Bordo. Según Semana, que cita al Ejército, la carga estaría atribuida a la estructura Carlos Patiño de las disidencias Farc, una estructura distinta a la ‘Dagoberto Ramos’. El Ejército indicó que en la zona viven más de 400 familias y que el paso por la vía permaneció suspendido durante el procedimiento, de cerca de seis horas.

Otra operación en el Cauca: El Tambo

En otro punto del departamento, las Fuerzas Militares reportaron una operación de bombardeo contra una estructura del Eln en zona rural de El Tambo, que dejó nueve presuntos integrantes de esa guerrilla muertos. Según la información oficial recogida por El Tiempo, entre ellos estaría alias Marcos Pacífico, también conocido como ‘Negro Acacio’, a quien las autoridades señalan como segundo cabecilla del Frente de Guerra Suroccidental.

El comandante de las Fuerzas Militares, general Erik Rodríguez, dijo que el resultado representa un golpe a la estructura de mando y a la capacidad operativa del Eln en el Pacífico colombiano. Según el reporte, fue el quinto bombardeo ordenado por el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella contra estas estructuras en lo que va de su mandato. Se trata de un hecho separado del patrullaje en Corinto y no hay información que lo conecte con él.

Lo que falta por aclarar