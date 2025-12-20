Fiscalía pide la extradición de Zulma Guzmán, señalada de envenenar a dos niñas con talio

Resumen: La Fiscalía General de la Nación solicitó al Reino Unido la extradición de Zulma Guzmán Castro, investigada por el envenenamiento con talio que provocó la muerte de dos niñas en Bogotá y dejó a otras dos personas gravemente afectadas. La mujer fue capturada en Londres tras una búsqueda internacional y es requerida por los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio, mientras avanza el proceso judicial para su traslado a Colombia.

La Fiscalía General de la Nación ha dado un paso importante en la búsqueda de justicia por el trágico envenenamiento que cobró la vida de dos niñas en Bogotá. Ha iniciado el proceso para extraditar desde el Reino Unido a Zulma Guzmán Castro, quien es señalada como la principal responsable de este terrible caso que también afectó gravemente a otras dos personas.

Tras una exhaustiva búsqueda internacional, las autoridades británicas lograron ubicar y capturar a Guzmán en Londres, cerca del puente de Battersea, a orillas del río Támesis. Se determinó que la mujer había salido de Colombia y transitado por varios países antes de llegar al Reino Unido.

Con la captura confirmada, la Fiscalía envió la solicitud formal de extradición al Ministerio de Justicia, que la presentará ante el Gobierno británico de acuerdo con los acuerdos de cooperación judicial existentes. Guzmán deberá responder por los cargos de homicidio agravado, debido a que las víctimas eran menores de edad, y tentativa de homicidio.

La investigación se originó a partir de los hechos ocurridos a principios de abril, cuando dos niñas fallecieron tras consumir frambuesas con chocolate contaminadas con talio, un veneno silencioso, altamente tóxico e imperceptible al gusto. El producto llegó a su vivienda como un supuesto regalo entregado por un domiciliario, lo cual dificultó inicialmente esclarecer lo ocurrido.

Los análisis forenses descartaron la hipótesis de un accidente y confirmaron que el talio fue puesto intencionalmente en el alimento. La Fiscalía, mediante el rastreo del envío, pudo establecer que fue Guzmán Castro quien gestionó que el producto contaminado llegara al lugar donde estaban las víctimas.

Dentro del proceso, se investiga una posible motivación personal relacionada con una relación extramatrimonial que Guzmán habría tenido con el padre de una de las niñas. Este aspecto sigue siendo objeto de estudio y análisis por parte de las autoridades.

Después de darse a conocer la tragedia, Guzmán abandonó el país, lo que llevó a la expedición de una orden de captura y a activar mecanismos internacionales para su búsqueda. Finalmente fue encontrada en Londres, rescatada del río Támesis y llevada a un centro médico. Aunque sus lesiones no fueron graves, permanece bajo custodia mientras continúan los trámites judiciales.

En los próximos días, será presentada ante el Tribunal de Magistrados de Westminster, que decidirá cómo avanzará el proceso de extradición. Luego, el caso seguirá su curso a nivel diplomático hasta que se tome una decisión definitiva sobre su entrega a Colombia.