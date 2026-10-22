¡Exigían $200 millones por su libertad! Liberan a comerciante venezolano retenido en Barranquilla

Resumen: El Gaula Militar Caribe, en articulación con el CTI de la Fiscalía, liberó por presión militar en Barranquilla a un comerciante venezolano que había sido retenido mediante engaños por dos mujeres que lo condujeron a una camioneta. Los captores exigían 200 millones de pesos por su libertad, pero la presión de las tropas los obligó a soltarlo en una zona apartada. Las investigaciones continúan para capturar a los responsables y las autoridades invitan a denunciar por la Línea 147.

Un comerciante de nacionalidad venezolana recuperó la libertad en Barranquilla gracias a la oportuna reacción de las autoridades. Tropas del Gaula Militar Caribe, en una operación articulada con el CTI de la Fiscalía General de la Nación, lograron su liberación por presión militar, sin que se pagara un solo peso de los 200 millones que los captores exigían a cambio de soltarlo.

El caso se conoció este miércoles 22 de octubre y dejó al descubierto una modalidad delictiva que preocupa a las autoridades en la capital del Atlántico: el uso del engaño y la persuasión para atraer a las víctimas, retenerlas contra su voluntad y luego exigir grandes sumas de dinero a sus familias.

La trampa comenzó con dos mujeres y muchos engaños

De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, la víctima llegó a Barranquilla y, apenas arribó a la ciudad, fue abordada por dos mujeres. Mediante engaños y persuasión, las desconocidas se ganaron la confianza del comerciante y lo condujeron hasta una camioneta, en la que finalmente fue retenido contra su voluntad.

Con el hombre ya en su poder, los captores iniciaron las exigencias económicas. Por su libertad pedían 200 millones de pesos, una suma que puso en jaque a la familia del comerciante y que activó de inmediato la denuncia ante las autoridades.

Lejos de doblegarse ante el chantaje, la familia acudió a los uniformados, una decisión que resultó clave para el desenlace del caso y que las autoridades destacan como el primer paso para frustrar este tipo de delitos.

La presión militar que doblegó a los captores

Tras recibir la denuncia, las tropas del Gaula Militar Caribe activaron los protocolos de búsqueda, verificación y barrido en el sector. El cerco de los soldados y la presión constante sobre los captores surtieron efecto: los delincuentes, sintiendo el asedio de la Fuerza Pública, dejaron al comerciante en libertad en una zona apartada.

La operación se desarrolló en articulación con el CTI de la Fiscalía, que acompañó el proceso y que ahora adelanta las labores investigativas para identificar y capturar a los responsables de este hecho. Hasta el momento no se reportan personas detenidas por este caso, pero las indagaciones continúan.

El comerciante, de nacionalidad venezolana, se encuentra a salvo. Las autoridades no revelaron su identidad, en medio de las medidas de protección que suelen aplicarse en este tipo de procesos, y ahora colabora con los investigadores para que los responsables no queden en la impunidad.

Una modalidad que utiliza el engaño para extorsionar

Las autoridades explicaron que esta modalidad delictiva utiliza el engaño como mecanismo para atraer y retener a sus víctimas con fines extorsivos. Los delincuentes estudian a sus objetivos, se acercan con excusas creíbles y, cuando ya tienen el control de la situación, proceden con las exigencias económicas.

El llamado a la ciudadanía es a no bajar la guardia: desconfiar de acercamientos inesperados, no subir a vehículos con desconocidos, informar siempre a familiares o personas de confianza sobre desplazamientos y citas, y denunciar de inmediato cualquier situación sospechosa. La reacción rápida, como quedó demostrado en este caso, puede marcar la diferencia entre el pago de una extorsión y una liberación sin negociación.

Ante cualquier situación de amenaza, secuestro o extorsión, las autoridades invitan a denunciar a través de la Línea 147, el canal habilitado para atender estos delitos en todo el país. La denuncia oportuna activa los protocolos de búsqueda y aumenta las posibilidades de que los captores sean presionados hasta soltar a la víctima, como ocurrió en esta operación en Barranquilla.

Las labores investigativas del Gaula Militar Caribe y del CTI de la Fiscalía continúan en la capital del Atlántico para dar con el paradero de los integrantes de esta red, que pretendía hacerse a 200 millones de pesos a costa de la libertad de un comerciante.

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