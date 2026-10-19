Capturan en Barranquilla a Everth Hawkins, exgobernador de San Andrés, por presunta extorsión y secuestro

Resumen: Everth Julio Hawkins Sjorgreen, exgobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, fue capturado en Barranquilla por la Policía Nacional a petición de la Fiscalía. Se le investiga por presunta extorsión y secuestro contra dos contratistas de la isla, a quienes habrían exigido 3.000 millones de pesos. Será imputado por extorsión agravada y secuestro extorsivo.

El exgobernador del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Everth Julio Hawkins Sjorgreen, fue capturado este lunes en Barranquilla por unidades de la Policía Nacional, en cumplimiento de una orden judicial solicitada por la Fiscalía General de la Nación.

El exmandatario es investigado por su presunta participación en hechos de extorsión y secuestro contra dos contratistas de la isla que mantenían vínculos comerciales con la Gobernación del archipiélago. La captura se realizó a petición de una fiscal del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula), adscrita a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales.

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¿De qué se le acusa?

Según la Fiscalía, la investigación ha permitido documentar dos personas afectadas, ambas contratistas de la Gobernación, a quienes presuntamente les exigieron un total de 3.000 millones de pesos a cambio de permitirles continuar con sus actividades comerciales y de no atentar contra su integridad ni la de sus familiares.

Los elementos recopilados durante la pesquisa indican que Hawkins Sjorgreen habría contactado a integrantes del grupo delincuencial conocido como «Las Salsas Mexicanas», una estructura que, de acuerdo con las autoridades, se dedica a intimidar comerciantes de la isla para obtener dinero. El propósito de esos contactos, según la hipótesis del ente investigador, habría sido ejercer presión sobre los contratistas para condicionar la continuidad de sus negocios y generar temor por la seguridad de sus entornos familiares.

En uno de los casos documentados, la presión habría incluido la retención de una familiar de una de las víctimas con el propósito de forzar el pago exigido, hecho por el que el ente acusador también le imputará el delito de secuestro extorsivo.

El delegado contra la Criminalidad Organizada de la Fiscalía, Raúl Humberto González Flechas, confirmó la actuación judicial: «En cumplimiento de una orden de captura solicitada por un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales, la Policía Nacional capturó en Barranquilla a Everth Julio Hawkins».

El funcionario agregó que «los elementos materiales probatorios indican que tendría vínculos con un grupo delincuencial denominado Las Salsas Mexicanas, dedicado a extorsionar a algunos comerciantes de la isla».

¿Qué sigue en el proceso?

Una vez sea legalizada la captura ante un juez de control de garantías, la Fiscalía formulará imputación contra el exgobernador por los delitos de extorsión agravada y secuestro extorsivo. En esa audiencia, el exmandatario podrá aceptar o no los cargos que le señale el ente investigador.

Después de la imputación, la Fiscalía podrá solicitar una medida de aseguramiento en su contra, si considera que existen razones legales para ello. Corresponderá al juez valorar los argumentos de las partes y resolver si se requiere alguna restricción mientras continúa la investigación.

La autoridad judicial también tendrá que determinar el curso procesal del caso a partir de la información reunida sobre las dos presuntas víctimas, la exigencia económica reportada y el supuesto papel de integrantes de «Las Salsas Mexicanas».

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No es la única investigación que enfrenta

Esta captura se da en medio de otros procesos penales que enfrenta el exgobernador. El más reciente es el caso conocido como Aremca, relacionado con el proyecto de mejoramiento urbanístico del islote Haynes Cay, valorado en 11.125 millones de pesos, por el que ya fue acusado de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.

Según la Fiscalía, Hawkins habría delegado en el entonces secretario de Infraestructura la firma de un contrato interadministrativo con la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca), suscrito el 19 de octubre de 2022, pese a que esa entidad no tenía la experiencia técnica exigida para este tipo de intervenciones. El contrato se tramitó, además, por contratación directa, aunque la ley exigía licitación pública, y no figuraba en el banco de proyectos de la Gobernación.

Los trabajos comenzaron en abril de 2023 sin la licencia ambiental de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago (Coralina) ni los permisos de la Dirección General Marítima (Dimar). En el islote se construyeron una plataforma y varios kioscos turísticos que están en riesgo de demolición por la falta de aval, mientras que el muelle de acceso para turistas, uno de los principales componentes del proyecto, no se levantó.

De acuerdo con los peritajes del ente investigador, el presunto detrimento patrimonial en ese caso ascendería a 4.330 millones de pesos, por sobrecostos, sumas que dejaron de ejecutarse y la omisión de descuentos por impuestos, estampillas y sobretasas, entre otros conceptos.

Mientras avanzan los procesos, el exgobernador quedará a disposición de la justicia. La Fiscalía deberá presentar ante el juez los elementos que sustentan cada una de las conductas que le atribuye, y la defensa de Hawkins Sjorgreen podrá controvertir las imputaciones en las audiencias correspondientes.