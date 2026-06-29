¡Exigían $200 millones por su liberación! Rescatan a comerciante secuestrado en Cali

Resumen: Un comerciante fue rescatado por el GAULA de la Policía tras permanecer secuestrado durante tres días en una vivienda abandonada del oriente de Cali. Los delincuentes, que presuntamente fingieron un choque para retenerlo y exigían $200 millones por su liberación haciéndose pasar por disidencias de las FARC, fueron capturados durante el operativo. La víctima fue hallada con evidentes signos de violencia y trasladada a un centro médico.

Un operativo del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) de la Policía Nacional permitió rescatar con vida a un comerciante que permanecía secuestrado desde el pasado 23 de junio en Cali. La intervención se llevó a cabo en una vivienda abandonada ubicada en el sector de la invasión Haití, en la comuna 15 del oriente de la ciudad, donde también fueron capturadas cuatro personas señaladas de participar en el plagio.

Según la investigación de las autoridades, los presuntos secuestradores exigían a la familia de la víctima el pago de 200 millones de pesos para dejarlo en libertad. Además, para aumentar la presión sobre sus allegados, se hacían pasar por integrantes de las disidencias de las FARC y enviaban videos como prueba de supervivencia del comerciante.

De acuerdo con la información entregada por la Policía Metropolitana de Cali, el secuestro ocurrió durante la noche del 23 de junio, cuando el hombre se movilizaba en su vehículo particular. En ese momento fue interceptado por varios sujetos que, presuntamente, provocaron un choque de tránsito para obligarlo a detenerse y descender del automóvil.

El comandante de la Policía de Cali, general Herbert Benavidez, explicó cómo ocurrió la retención de la víctima.

“Se pudo establecer que la noche del 23 de junio, cuando se movilizaba en su vehículo particular, este comerciante fue abordado por varios sujetos quienes ocasionaron un falso choque vehicular para obligarlo a descender y retenerlo. Uno de los capturados registra anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir, extorsión, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes”, puntualizó el general Benavidez.

Permanecía retenido en una vivienda abandonada

Tras la denuncia presentada por los familiares, el GAULA inició las labores de investigación que permitieron ubicar el inmueble donde permanecía privado de la libertad el comerciante.

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Al ingresar al lugar, los uniformados encontraron a la víctima en condiciones precarias y con evidentes signos de violencia física. De inmediato fue liberada y puesta bajo atención médica, mientras los cuatro presuntos responsables fueron capturados en el sitio.

Las autoridades indicaron que el comerciante fue trasladado a un centro asistencial del sur de Cali, donde permanece bajo observación debido a las lesiones sufridas durante los días que estuvo en cautiverio.

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Enviaban videos para presionar a la familia

Durante el secuestro, los delincuentes enviaban grabaciones en las que obligaban al comerciante a pedir dinero a sus familiares con el fin de acelerar el pago exigido para su liberación.

En uno de esos videos se escucha decir a la víctima:

«Consigan 10 millones por favor, Juli, por favor, Juli, que se consigan los 10 millones… Ya, ya saben, Juli y todo el mundo. Hasta la noche no llega vivo, pues, si no mandan eso».

Las autoridades establecieron que el grupo criminal utilizó estas grabaciones para intimidar a la familia mientras continuaban exigiendo el pago del rescate.

Uno de los capturados tenía antecedentes judiciales

La Policía informó que entre los capturados figura un hombre que registra anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir, extorsión, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

Los cuatro detenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes, que avanzan en el proceso judicial para establecer plenamente su participación en el secuestro y determinar si estarían relacionados con otros hechos similares ocurridos en la capital del Valle del Cauca.

Las investigaciones continúan mientras las autoridades reiteran el llamado a denunciar oportunamente este tipo de delitos, una acción que, según indicaron, fue determinante para lograr la ubicación del comerciante y evitar que el secuestro terminara en una tragedia.