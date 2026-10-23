Resumen: Eva Ferrer, exconsejera presidencial, compareció de forma virtual por segunda vez esta semana ante la Fiscalía 76 contra la Corrupción por sus señalamientos contra la exprimera dama Verónica Alcocer. La Fiscalía le pide pruebas; su defensa anunció un viaje a Washington el 28 de octubre. Los señalamientos no han sido probados y Alcocer los rechaza.

Eva Ferrer, exconsejera presidencial, se conectó de nuevo este viernes 23 de octubre a una diligencia con la Fiscalía General de la Nación por los señalamientos que hizo contra la exprimera dama Verónica Alcocer. Según El Tiempo, la cita fue virtual y se cumplió ante la Fiscalía 76 de la Dirección contra la Corrupción, donde está la indagación preliminar. Es la segunda vez que Eva Ferrer comparece ante el ente acusador en esta semana.

Una segunda cita para entregar pruebas

La primera diligencia fue el miércoles 21 de octubre y se extendió durante varias horas, también de manera virtual, porque Ferrer salió del país luego de la entrevista que le dio a la revista Semana. De acuerdo con El Tiempo, antes había sido citada en varias ocasiones sin presentarse, y a una de esas citas solo asistió su abogado, Jhony Batalla.

En esa sesión, según el mismo medio, la fiscal fue insistente en que debía demostrar con material probatorio todo lo que ha dicho sobre Alcocer y su entorno. Ferrer aseguró que tenía audios y otros soportes para cada tema y, en la diligencia, se alcanzaron a reproducir algunas grabaciones. Como eran varios temas, la Fiscalía programó una nueva sesión para este viernes a las 8:00 a. m. Se espera que, cuando termine sus declaraciones verbales, empiece a entregar el material que las respalde.

Qué dijo Eva Ferrer y qué responde Alcocer

Los señalamientos se conocieron a través de la entrevista con Semana. Allí, Ferrer afirmó que Verónica Alcocer habría transportado cocaína y armas en un avión oficial, además de altas sumas de dinero empacado en maletas, y que el dinero se habría movido por Venezuela, según recoge El Tiempo.

Alcocer ha rechazado esas afirmaciones. Reconoció que viajó a Venezuela en dos ocasiones en 2023, el 31 de enero y el 18 de noviembre, pero sostuvo que ambos viajes tuvieron registros oficiales y fueron para cumplir compromisos oficiales, según reportó Infobae. El Tiempo recoge además que negó cualquier nexo con el tráfico de sustancias ilegales.

Ninguna de las afirmaciones ha sido probada y Alcocer cuenta con la presunción de inocencia. Será la Fiscalía la que determine si lo que aporte Ferrer permite establecer posibles delitos.

La postura de la defensa de Eva Ferrer

Su abogado, Jhony Batalla, ha dicho que espera que su clienta entregue todas las pruebas que afirma tener. «Eva está dispuesta a entregar declaración y evidencia tanto aquí en Colombia como en los Estados Unidos o donde la requieran», dijo, según El Tiempo. Batalla también afirmó que, a su juicio, de la declaración «se puede inferir que hay delitos transnacionales».

La defensa pidió además que se inicie un proceso de protección para Ferrer, dada la gravedad de los temas que dice conocer. Según El Tiempo, ella también ya estableció comunicación con la Procuraduría General de la Nación, que el 13 de octubre citó a indagatoria a Ferrer y a otras cinco personas por las denuncias contra Alcocer y funcionarios del gobierno de Gustavo Petro, de acuerdo con Infobae.

El próximo paso: Washington

Batalla anunció en NTN24 que Eva Ferrer viajará el miércoles 28 de octubre a Washington, desde España, para reunirse con el Departamento de Estado y la DEA. Según el abogado, allí entregará los audios y las fotografías que, a su juicio, respaldan lo que ella ha dicho. La reunión fue anunciada por la defensa de Ferrer.

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