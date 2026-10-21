Eva Ferrer comparece por primera vez ante la Fiscalía: ampliará sus denuncias contra Verónica Alcocer

Resumen: Resumen: La exconsejera presidencial Eva Ferrer comparece virtualmente ante la Fiscalía General de la Nación para ampliar sus denuncias contra la exprimera dama Verónica Alcocer, tras no asistir a tres citaciones previas. Su abogado, Johnny Batalla, confirmó que entregará elementos materiales probatorios. Alcocer ha negado los señalamientos y su defensa entregó un informe para contrastarlos.

Minuto30.com .- La exconsejera presidencial Eva Ferrer se conecta de manera virtual desde el exterior a la diligencia programada para este miércoles 21 de octubre por la Fiscalía General de la Nación, en la que comparece por primera vez para ampliar sus denuncias contra la exprimera dama Verónica Alcocer.

Se trata de una citación dentro del proceso que se abrió a raíz de las denuncias interpuestas por los audios revelados por la revista Semana, en los que la catalana aseguró que el círculo cercano de la ex primera dama sería una «mafia». Ferrer no había asistido a tres citaciones previas del ente investigador.

Una diligencia virtual con entrega de pruebas

Johnny Batalla, penalista que hace parte del equipo jurídico de Ferrer, confirmó a Semana que la exfuncionaria asistiría a la diligencia de este miércoles y que, además, aportará un paquete de pruebas para respaldar sus señalamientos.

«En estos momentos estamos a la espera de que inicie la diligencia virtual. Tanto Eva Ferrer como su equipo de abogados están esperando que la diligencia empiece», manifestó el abogado, y agregó: «Vamos a entregar elementos materiales probatorios, respetando la cadena de custodia que determine la Fiscalía».

La revista también publicó la primera foto de Ferrer desde su entrevista con Vicky Dávila, en la que aparece junto a documentos y fotografías a la espera del inicio de la diligencia para declarar bajo juramento.

Los señalamientos contra la exprimera dama

En entrevista con Semana, Ferrer describió cómo operaría una presunta «banda» alrededor de la ex primera dama, en la que personas de su círculo cercano habrían estado involucradas en tráfico de drogas y armas, con presuntos viajes a Venezuela en los que se habrían trasladado estupefacientes a cambio de altas sumas de dinero.

Según su versión, de un viaje oficial a Venezuela en enero de 2023 se habrían traído al país unos 2,5 millones de dólares en efectivo, recursos que, afirmó, habrían tenido como destino la financiación de campañas políticas regionales, entre ellas la de su primo Mario Fernández Alcocer. La exconsejera sostuvo además que existirían fotografías de la exprimera dama descendiendo de un avión oficial con maletas en las que se habría movilizado droga y dinero.

Estas acusaciones no han sido verificadas judicialmente y hacen parte de una indagación en curso. Ferrer ya ratificó sus dichos ante la Procuraduría General de la Nación en una diligencia virtual realizada la semana pasada, y su defensa anunció que también planea enviar las pruebas a la justicia de Estados Unidos, con la que asegura haber tenido contacto.

Lea también: Eva Ferrer no se retractó y aseguró que tiene pruebas sobre lo que denunció de Verónica Alcocer

Amenazas y salida del país

Ferrer salió de Colombia y permanece en el exterior por cuestiones de seguridad. Según su relato, tras la publicación de los audios recibió una llamada en la que le advirtieron que estaba hablando de personas dedicadas al tráfico de armas y de drogas, por lo que lleva cerca de dos meses escondida.

Su abogado pidió a la Fiscalía un estudio de seguridad y un esquema de protección para la exfuncionaria, y sostuvo que las pruebas que anuncia entregar son «tangibles»: documentos, fotografías, fechas y horas de reuniones y teléfonos.

¿Llamarán a declarar a Verónica Alcocer?

La exprimera dama ha negado cualquier hecho que la relacione con el transporte de cocaína o armas y afirmó que viajó en dos ocasiones a Venezuela en 2023 como parte de comisiones oficiales. Además, radicó un derecho de petición ante la Fiscalía para conocer la investigación abierta en su contra.

Este martes, la defensa de Alcocer entregó al ente investigador un informe preliminar sobre el viaje a Venezuela de enero de 2023, con el que busca contrastar las acusaciones con registros, testimonios y verificaciones técnicas. El documento incluye la versión del empresario Manel Grau, quien, según la defensa, negó haberle informado a Ferrer sobre el supuesto ingreso de dinero en efectivo desde Venezuela.

También te puede interesar: Verónica Alcocer rompe el silencio y lanza advertencia a Eva Ferrer y Angie Rodríguez

Por ahora, el fiscal delegado Raúl González manifestó que no se tiene pensado llamar a declaración a Verónica Alcocer, aunque indicó que eso puede cambiar conforme avance el proceso penal. La Fiscalía deberá valorar los elementos que entregue Ferrer y establecer qué afirmaciones cuentan con corroboración.