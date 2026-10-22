Resumen: Eva Ferrer viajará el 28 de octubre a Washington para reunirse con el Departamento de Estado y la DEA por sus señalamientos contra Verónica Alcocer, quien los niega.

Eva Ferrer se va a Washington: llevaría a la DEA sus señalamientos contra Verónica Alcocer

La exconsejera presidencial Eva Ferrer viajará el próximo miércoles 28 de octubre a Washington, Estados Unidos, para entregar información a autoridades de ese país sobre sus señalamientos contra la exprimera dama Verónica Alcocer. Así lo confirmó su abogado, Jhony Batalla.

Según Batalla, Ferrer viajará desde España acompañada por la abogada María Soledad Morales, líder de su equipo jurídico. Allá tendría reuniones con el Departamento de Estado y con la Administración para el Control de Drogas (DEA).

El abogado aseguró que la intención es llevar a Estados Unidos los audios y fotografías que, según él, respaldan lo dicho por su clienta. «Corroboran a nivel de suficiencia que su dicho no es un dicho mentiroso», afirmó en entrevista con NTN24.

Lo que dijo ante la Fiscalía

El anuncio se conoce después de que Eva Ferrer rindió la primera sesión de su declaración ante la Fiscalía, en el marco de una indagación previa originada por una denuncia de un senador del Centro Democrático y por audios que vincularían a Alcocer con posibles hechos de tráfico de influencias y corrupción.

La diligencia, virtual y de más de cuatro horas, se hizo tras cuatro intentos fallidos. Ferrer habló de su llegada al Gobierno y de su paso por la Consejería Presidencial, y ratificó sus señalamientos. Sin embargo, según reportes de prensa, no entregó documentos ni otras pruebas. La declaración continuará este viernes a las 8:00 a.m.

Las acusaciones de Eva Ferrer se conocieron desde agosto, a través de unos audios, y volvieron a tomar fuerza el 10 de octubre, tras una entrevista con Semana.

Entre sus acusaciones más graves está que Verónica Alcocer habría usado el avión oficial asignado a ella para llevar drogas a Venezuela. En esa entrevista, Ferrer habló de fotografías en las que la exprimera dama aparecería bajando de una aeronave con maletas grises, pero no las mostró. Buena parte de sus afirmaciones se basa en información que dice haber recibido de terceros.

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Verónica Alcocer rechazó los señalamientos. Aseguró que durante el gobierno de Gustavo Petro solo viajó dos veces a Venezuela, para asistir a actos protocolarios, y que en esos viajes llevó únicamente equipaje de mano.

La defensa de Ferrer informó que ella permanece fuera de Colombia por amenazas contra su integridad, y pidió un estudio de riesgo y un esquema de seguridad para ella y su familia.

Por ahora, ninguna de las acusaciones ha sido probada, y la Fiscalía deberá determinar si los señalamientos de Eva Ferrer aportan elementos que permitan establecer posibles delitos.

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