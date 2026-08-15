Resumen: Un perrito quedó atrapado en uno de los pisos altos de una torre de apartamentos afectada por el terremoto. Con las escaleras bloqueadas por los escombros, un rescatista logró llegar hasta el animal y sacarlo por una ventana, mientras varios voluntarios lo esperaban abajo con colchones y sábanas para recibirlo. El rescate quedó registrado en video y se difundió en redes sociales.

Entre escombros y con las escaleras bloqueadas: así fue el emotivo rescate de un perrito tras el terremoto

En medio de las afectaciones que dejó el terremoto en diferentes zonas del país, un operativo de rescate en Risaralda permitió poner a salvo a un perro que había quedado atrapado en uno de los pisos altos de una torre de apartamentos.

El caso quedó registrado en un video que posteriormente comenzó a circular en redes sociales. Las imágenes muestran las maniobras realizadas para sacar al animal del edificio, cuya zona de escaleras había quedado bloqueada por los escombros.

Ante esta situación, uno de los rescatistas decidió subir hasta el lugar donde permanecía el perrito. El hombre avanzó por la estructura afectada hasta llegar al piso en el que se encontraba el perro y consiguió acercarse a él.

Así lograron sacar al animal

Mientras el rescatista se encontraba dentro de la torre, un grupo de voluntarios permanecía en la parte inferior para recibir al perro. Para facilitar el descenso, prepararon un colchón y extendieron unas sábanas en el punto donde esperaban que llegara la mascota.

Una vez que el rescatista logró poner al perrito en una posición segura, lo sacaron por una ventana del edificio. Desde allí, el animal fue lanzado hacia la zona preparada por los voluntarios, quienes lograron recibirlo y amortiguar su caída.

El momento fue acompañado por la reacción de las personas que se encontraban en el lugar, quienes celebraron cuando el perro quedó finalmente a salvo.

Esto le podría interesar: ¡Ojo con las falsas ayudas! OIM alerta por riesgo de trata de personas en zonas afectadas por el terremoto

El rescate se desarrolló en medio de las condiciones que dejó el movimiento telúrico en la estructura, con restos de material que impedían utilizar normalmente las escaleras.

El rescate quedó registrado en video

Las imágenes del procedimiento fueron difundidas a través de redes sociales y rápidamente llamaron la atención de los usuarios. En el registro se observa la coordinación entre el rescatista que ingresó a la torre y las personas que permanecieron abajo para recibir al animal.

El video también puso en evidencia la participación de voluntarios en las labores de búsqueda y rescate que se desarrollan tras la emergencia.

La escena se convirtió en uno de los momentos que han llamado la atención en medio de las afectaciones provocadas por el terremoto en Risaralda, al mostrar el esfuerzo realizado para poner a salvo a una mascota que había quedado aislada dentro de una edificación afectada.