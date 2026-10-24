Estados Unidos oficializó la extradición de alias ‘Mocho Olmedo’, cabecilla del Frente 33

Resumen: Estados Unidos confirmó oficialmente la extradición de Willinton Henao Gutiérrez, alias 'Mocho Olmedo', cabecilla del Frente 33 de las disidencias de las Farc. La Corte Suprema había aprobado su entrega en mayo de 2025; enfrentará cargos federales por narcotráfico y lavado de activos en el Distrito Sur de Florida.

La Embajada de Estados Unidos en Bogotá confirmó oficialmente la extradición de Willinton Henao Gutiérrez, conocido como alias ‘Mocho Olmedo’ y señalado como uno de los cabecillas del Frente 33 de las disidencias de las Farc, quien ya se encuentra bajo custodia de la justicia estadounidense para responder por cargos federales de narcotráfico y lavado de activos.

En un comunicado difundido en redes sociales, la sede diplomática informó que el jefe disidente «fue extraditado desde Colombia al Distrito Sur de Florida, donde enfrentará cargos federales por su presunta participación en una conspiración internacional de tráfico de cocaína y lavado de activos».

Según los documentos judiciales citados por las autoridades americanas, la operación que se le atribuye a la estructura «movilizaba cantidades de cocaína de varios kilogramos y facilitaba el flujo transfronterizo de recursos provenientes de actividades ilícitas».

«Este caso refleja el compromiso de nuestra nación con la persecución de las redes criminales transnacionales, independientemente de dónde operen, y con garantizar que quienes trafican drogas peligrosas hacia Estados Unidos comparezcan ante la justicia», agregó la Embajada en su pronunciamiento.

El anuncio fue respaldado por la fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Reding Quiñones, quien compartió el mensaje junto al Departamento de Justicia, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals) y la DEA, las agencias que participaron en el operativo de entrega. Con el comunicado, el gobierno americano difundió las fotografías oficiales del traslado, en las que se observa al extraditado custodiado por los alguaciles durante el abordaje del avión en el que salió del país.

El extraditado durante el abordaje del avión que lo sacó del país, custodiado por alguaciles de Estados Unidos. Foto: Embajada de Estados Unidos

Un proceso con luz verde desde 2025

La extradición de alias ‘Mocho Olmedo’ tenía aval judicial desde hacía más de un año. La Fiscalía colombiana emitió la orden de captura con fines de extradición en su contra el 25 de julio de 2023 y, después del estudio de rigor, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió concepto favorable para su entrega el 28 de mayo de 2025.

De acuerdo con la acusación de la justicia estadounidense, entre septiembre de 2021 y agosto de 2022 el cabecilla se habría aliado con otras personas para traficar cocaína hacia los condados de Miami-Dade y Broward, en el sur de Florida. En total, Henao Gutiérrez enfrenta cinco cargos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero ante la Corte Distrital para el Distrito Sur de Florida, que lo requiere desde 2023 por concierto para delinquir, tráfico de drogas ilícitas y lavado de activos.

La entrega, sin embargo, estuvo frenada durante la política de ‘paz total’. El expresidente Gustavo Petro llegó a suspender de manera indefinida la extradición en julio de 2025, con el argumento de que el jefe disidente hacía parte de las mesas de diálogo como vocero y gestor de paz del Frente 33. Con la llegada de Abelardo De La Espriella a la Presidencia, el trámite se reactivó: el nuevo gobierno le retiró la condición de gestor de paz y el pasado 22 de octubre firmó la resolución que autorizó ejecutar la entrega.

De vocero de paz a extraditado

Alias ‘Mocho Olmedo’ había sido capturado en el Catatumbo en febrero de 2025, cuando ya existía el requerimiento de la justicia estadounidense. Después de su captura permaneció 55 días en un apartamento de Bogotá bajo custodia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), una decisión que el gobierno de entonces justificó por riesgos contra su seguridad y por su disposición de seguir en los diálogos, pero que generó una fuerte polémica y terminó con su traslado a la cárcel La Picota de la capital.

De ese centro penitenciario salió la noche del jueves 22 de octubre, escoltado por efectivos de Interpol hacia la base aérea de Catam, desde donde partió el vuelo que lo entregó a las autoridades americanas. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó su salida del país.

En Colombia, además del requerimiento internacional, la Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir, homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado y reclutamiento ilícito. El ente acusador lo señala como uno de los articuladores de la confrontación armada entre el Frente 33 y el ELN que estalló el 16 de enero de 2025 en distintos sectores del Catatumbo, en Norte de Santander, y que ha dejado graves afectaciones para las comunidades de la región.

Con la confirmación de Washington, alias ‘Mocho Olmedo’ se convierte en el segundo exnegociador de la ‘paz total’ entregado a Estados Unidos en las últimas semanas. El 25 de septiembre había sido extraditado Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, cabecilla de los Comandos de Frontera, quien también había hecho parte de los diálogos con el gobierno anterior.

Henao Gutiérrez deberá comparecer en los próximos días ante la Corte del Distrito Sur de Florida, donde enfrentará el juicio por los cargos federales en su contra.

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