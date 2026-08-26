Presidente De La Espriella autorizó extradición de cinco exnegociadores de paz

El Mandatario anunció este miércoles la entrega efectiva a la justicia de los Estados Unidos de cinco ciudadanos colombianos cuyas extradiciones ya estaban autorizadas por el Gobierno Nacional desde 2025, pero permanecían suspendidas debido a su participación en distintos procesos de paz con la administración anterior.

Se trata de Willington Henao Gutiérrez, alias ‘El Mocho Olmedo’ (considerado segundo cabecilla del frente 33 de las disidencias de las Farc); Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias ‘Muñeca’ (señalado líder de ‘Los Pachencas’ también conocidas como ‘Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada’), y Geovanni Andrés Rojas alias ‘Araña’ (vocero negociador del grupo ‘Comandos de la Frontera’, disidencia de las Farc). Estas tres personas se encuentran actualmente bajo custodia de las autoridades colombianas.

La decisión presidencial también cobija a Gabriel Yepes Mejía alias ‘H.H.’ (considerado el líder de ‘Comuneros del Sur’, disidencia del Eln), y Freddy Castillo Carrillo alias ‘Pinocho’ (a quien se señala de ser el máximo líder de ‘Los Pachenca’ y hermano de alias ‘Muñeca’), quienes permanecen prófugos de la justicia. “Ese par de delincuentes no se encuentran a buen recaudo de la justicia, pero ya los vamos a encontrar”, afirmó el Jefe de Estado.

El Mandatario, así mismo, ordenó a las autoridades “avanzar sin dilación” en procura de capturarlos para materializar su extradición a los Estados Unidos.

“Estas personas están siendo solicitadas por autoridades judiciales en los Estados Unidos por graves delitos relacionados, según cada caso, con narcotráfico, concierto para delinquir, lavado de activos, porte de armas y narcoterrorismo”, explicó el Presidente De La Espriella.

Y agregó que luego de verificar cada caso con la oficina del Consejero Comisionado de Paz –de la que adelantó ya no se llamará así en este Gobierno-, “no encontramos acreditados aportes verificables ni resultados concretos de estas personas a la consecución de la paz. Todo lo contrario, han seguido delinquiéndose, burlándose de la justicia y de la sociedad colombiana”.

El Jefe de Estado agregó que las propias resoluciones ejecutivas mediante las cuales se suspendió la extradición de estas personas estaba condicionada a sus aportes a la paz, y facultaron al Gobierno Nacional para hacer efectiva la extradición cuando estos cesaran o no se acreditaran. “Ese momento llegó, por eso he ordenado proceder con la entrega de estos peligrosos criminales”, enfatizó el Mandatario colombiano.

Afirmó que los procesos de diálogo de paz “no pueden convertirse en refugios frente a la justicia, ni la palabra paz puede utilizarse como salvoconducto para mantener privilegios mientras persisten graves requerimientos judiciales. Quien quiera transitar hacia la legalidad deberá demostrarlo con hechos concretos y verificables”, concluyó el jefe de Estado.

Las cinco extradiciones a los Estados Unidos fueron firmadas por el Presidente De La Espriella y el ministro de Justicia y del Derecho, Iván Cancino González.

Este miércoles, a través de su cuenta en la red social X, el Presidente De La Espriella informó que solo en los primeros 16 días de su mandato “he firmado más de 30 extradiciones, y continuaré haciéndolo con absoluta determinación. El mensaje para los criminales es claro: no habrá refugio, privilegios ni contemplaciones. En la era del Tigre, la seguridad y la grandeza de nuestra Patria se defienden con carácter, autoridad y mano firme”.