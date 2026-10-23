Resumen: La Estación de Policía de El Poblado, en Medellín, llegó al 30 % de avance de obra, según el alcalde Federico Gutiérrez. La Alcaldía invierte $18.000 millones en una sede nueva, moderna y con capacidad para 150 uniformados.

La Estación de Policía de El Poblado, en Medellín, ya alcanza el 30 % de avance de obra. Así lo informó el alcalde Federico Gutiérrez, quien aseguró que la Alcaldía invierte $18.000 millones en una infraestructura moderna, con más tecnología y mejores condiciones para los uniformados que trabajan en la comuna 14.

El mandatario compartió el balance en su cuenta de X, acompañado de un video en el que se ven las obras desde el aire y las visitas técnicas que realizó junto al equipo del proyecto. En las imágenes aparece la estructura en plena fase de levantamiento, con columnas y acero de refuerzo a la vista.

Lo que dijo Fico sobre la obra

Según el alcalde, la nueva sede tendrá capacidad para 150 uniformados y espacios adecuados para las dependencias administrativas y operativas. En el video se explica que la edificación será completamente nueva y que hoy la obra está en la etapa de construcción de columnas.

Gutiérrez también planteó que el proyecto responde a una prioridad de su administración: la seguridad de la gente. Por eso, dijo, el trabajo en el sitio continúa todos los días para que Medellín sea una ciudad más segura. Además, la nueva infraestructura busca dar a los policías mejores condiciones de trabajo, con más tecnología y espacios pensados para su labor diaria.

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De la demolición a la nueva sede

La historia de esta obra comenzó con la demolición de la antigua estación, que se cumplió el 5 de febrero de 2025 por su avanzado deterioro. Según se informó entonces, la sede anterior no cumplía con la norma de sismorresistencia, y la demolición tuvo un costo de 128 millones de pesos.

Mientras avanzaba el proceso, los uniformados fueron reubicados en la estación de Policía de Guayabal, y la Secretaría de Seguridad y Convivencia aseguró que se mantendrían los controles en los puntos estratégicos del barrio. La construcción quedó a cargo de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), como ejecutora del proyecto.

Para la Alcaldía de Medellín, el proyecto hace parte del compromiso de dotar a la Policía de mejores capacidades operativas y de espacios modernos que ayuden a mejorar la respuesta frente al delito y a fortalecer la presencia territorial de la Fuerza Pública, un propósito que ha destacado el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía.

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En noviembre de 2025, la Alcaldía publicó la licitación en el Secop II con una inversión superior a los $17.500 millones y un plazo estimado de 10 meses desde la firma del acta de inicio.

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Lo que traerá la nueva sede

El alcance de la Estación de Policía de El Poblado es claro: una sede nueva, con más tecnología, mejor infraestructura y espacio para 150 policías. El video de la Alcaldía incluye además una recreación de cómo quedará la fachada, con tonos claros y detalles en madera, y el escudo de la Policía Nacional en la entrada.

El Poblado es una de las zonas más concurridas de Medellín, con vida nocturna, comercio, turismo y una alta densidad de población. Por eso, contar con una sede policial moderna y con mayor capacidad es una de las apuestas de la Alcaldía para fortalecer la presencia de la Fuerza Pública en el sector y mejorar la respuesta ante los delitos.

Con la Estación de Policía de El Poblado en un 30 % de avance, el proyecto sigue avanzando para que la comuna 14 cuente con una sede moderna y propia para sus uniformados. Aquí puede ver el trino completo del alcalde con el video de la obra.