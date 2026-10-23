Resumen: La demolición del puente La Limona comenzó tras nueve meses de obras entre Itagüí y San Antonio de Prado. El paso provisional, habilitado el 8 de octubre, se mantiene abierto con agentes de tránsito en horas pico. La obra completará un box culvert y sumará dos carriles y asfalto definitivo.

La demolición del puente La Limona ya está en marcha y abre una nueva etapa en la ampliación vial entre Itagüí y el corregimiento de San Antonio de Prado, en Medellín. Tras nueve meses de obras y con un paso provisional habilitado desde el 8 de octubre, las cuadrillas comenzaron a retirar la antigua estructura que cruza la quebrada, justo en el límite entre los dos municipios.

Lo que se sabe de la demolición del puente La Limona

La Alcaldía de Itagüí informó que el puente ya cumplió su vida útil y que por eso se desmonta. Con su retiro podrá construirse el tramo restante del box culvert, una estructura de concreto en forma de caja que conduce el agua de la quebrada por debajo de la vía. Después se conformarán dos carriles adicionales y se instalará la carpeta asfáltica definitiva.

Mientras avanzan los trabajos, la vía no está cerrada por completo. El tránsito se mantiene en ambos sentidos por el paso provisional y, en las horas de mayor congestión, agentes de tránsito de Itagüí y de Medellín regulan la movilidad.

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Las autoridades esperaron a evaluar cómo respondían la superficie de la vía y el flujo de vehículos antes de empezar a demoler. Según la Alcaldía, desde que se habilitó el paso provisional el tráfico fluye mejor en ambos sentidos. Mantenerlo abierto era una condición de la obra: un cierre total habría obligado a mover todo el tránsito por la llamada vía nueva, que no tiene capacidad para recibir al mismo tiempo el flujo de los dos corredores.

Por qué se tuvo que intervenir el puente

El origen está en la emergencia de enero de 2026. De acuerdo con la Alcaldía de Itagüí, una falla en una tubería de alcantarillado provocó el colapso de un manhole, es decir, una cámara de inspección, y la pérdida parcial de la banca. La estabilidad de la vía quedó comprometida y el puente se cerró de forma preventiva.

Para recuperar la movilidad se construyó un muro de gaviones reforzado, se hicieron llenos estructurales con más de 2.000 metros cúbicos de material y se recuperó la calzada. Esos avances, según la administración municipal, permitieron pasar a la etapa de demolición.

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá había señalado en septiembre que la ampliación de 1,2 kilómetros de la antigua carretera ya superaba el 20 % de ejecución. Entonces explicó que el box culvert de la quebrada, de 62 metros de largo, llevaba un avance del 60 % y que, para terminarlo, debía desmontarse el puente antiguo y construir los 18 metros que faltaban.

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Qué sigue en las obras y qué deben tener en cuenta los conductores

La demolición es solo una parte del proyecto. Según lo informado, la obra tiene otros cuatro frentes: muros de contención en los lados de Itagüí y de San Antonio de Prado, un segundo box culvert en la quebrada La Cabuyala, en jurisdicción del corregimiento, y trabajos en la glorieta de San Gabriel. En el sector también se adelanta el traslado de redes de energía, gas, acueducto, alcantarillado y telecomunicaciones.

Para quienes se movilizan entre Itagüí y San Antonio de Prado, la recomendación es atender la señalización y las indicaciones de los agentes de tránsito y prever tiempo adicional en los recorridos, sobre todo en las horas pico. En los reportes consultados no se precisa una fecha exacta de finalización de esta etapa, por lo que se espera que las autoridades den más detalles a medida que avance la obra.

La zona es clave para la movilidad del suroccidente del Valle de Aburrá. San Antonio de Prado es uno de los corregimientos más habitados de Medellín y la otra vía de acceso no puede absorber el volumen de vehículos que hoy pasa por La Limona. Por eso las alcaldías de ambos municipios mantienen la regulación del tráfico mientras se construyen los nuevos carriles.

Con el puente La Limona en demolición, el paso provisional seguirá siendo el eje de la movilidad en el corredor mientras se completan las obras hidráulicas y viales que permitirán ampliar la vía.