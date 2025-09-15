Resumen: El niño de 4 años agredido por su padrastro, alias "Lámpara", se encuentra en la UCI del Hospital General de Medellín. El agresor, miembro de "Los Mondongueros", ya fue capturado.

¡Está en UCI! Se agrava la salud del niño de 4 años golpeado por su «salvaje» padrastro ¨lámpara¨

Minuto30.com .- El estado de salud del niño de 4 años que fue brutalmente golpeado por su padrastro el pasado sábado es «extremadamente delicado», así lo dio a conocer el alcalde de Medellín la mañana de este lunes 15 de septiembre.

❗️El niño de 4 años que fue golpeado brutalmente por su padrastro el sábado pasado, se encuentra en la UCI en el Hospital General de Medellín y su estado de salud es extremadamente delicado .

El salvaje que lo dejó en este estado ya fue capturado… — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) September 15, 2025

El menor, que se debate entre la vida y la muerte, se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital General de Medellín. El alcalde Fico Gutiérrez se ha mantenido pendiente del caso y ha expresado su dolor por la situación.

El padrastro, identificado como Cristian Alexis González Gallego, alias “Lámpara” y quien sería integrante de la banda delincuencial «los mondongueros», fue capturado en tiempo récord, en un operativo liderado por la Fiscalía y la Policía de Medellín.

El alcalde, en un mensaje en sus redes sociales, calificó al agresor de «salvaje» y «sinvergüenza».

Según explicó el alcalde de Medellín, «lámpara» casi mata a los golpes al pequeño de solo 4 años porque no se volvió a acostar a las 7 de la mañana, cuando el individuo apenas llegaba a la casa y el niño recién se levantaba.

