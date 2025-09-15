uci grave herido
¡Está en UCI! Se agrava la salud del niño de 4 años golpeado por su «salvaje» padrastro ¨lámpara¨

Resumen: El niño de 4 años agredido por su padrastro, alias "Lámpara", se encuentra en la UCI del Hospital General de Medellín. El agresor, miembro de "Los Mondongueros", ya fue capturado.

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Minuto30.com .- El estado de salud del niño de 4 años que fue brutalmente golpeado por su padrastro el pasado sábado es «extremadamente delicado», así lo dio a conocer el alcalde de Medellín la mañana de este lunes 15 de septiembre.

El menor, que se debate entre la vida y la muerte, se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital General de Medellín. El alcalde Fico Gutiérrez se ha mantenido pendiente del caso y ha expresado su dolor por la situación.

El padrastro, identificado como Cristian Alexis González Gallego, alias “Lámpara” y quien sería integrante de la banda delincuencial «los mondongueros», fue capturado en tiempo récord, en un operativo liderado por la Fiscalía y la Policía de Medellín.

El alcalde, en un mensaje en sus redes sociales, calificó al agresor de «salvaje» y «sinvergüenza».

Según explicó el alcalde de Medellín, «lámpara» casi mata a los golpes al pequeño de solo 4 años porque no se volvió a acostar a las 7 de la mañana, cuando el individuo apenas llegaba a la casa y el niño recién se levantaba.

