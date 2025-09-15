¡Está en UCI! Se agrava la salud del niño de 4 años golpeado por su «salvaje» padrastro ¨lámpara¨

Resumen: El niño de 4 años agredido por su padrastro, alias "Lámpara", se encuentra en la UCI del Hospital General de Medellín. El agresor, miembro de "Los Mondongueros", ya fue capturado.
Minuto30.com .- El estado de salud del niño de 4 años que fue brutalmente golpeado por su padrastro el pasado sábado es «extremadamente delicado», así lo dio a conocer el alcalde de Medellín la mañana de este lunes 15 de septiembre.
❗️El niño de 4 años que fue golpeado brutalmente por su padrastro el sábado pasado, se encuentra en la UCI en el Hospital General de Medellín y su estado de salud es extremadamente delicado .
Sigo pendiente de su proceso.
El salvaje que lo dejó en este estado ya fue capturado…
El menor, que se debate entre la vida y la muerte, se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital General de Medellín. El alcalde Fico Gutiérrez se ha mantenido pendiente del caso y ha expresado su dolor por la situación.
El padrastro, identificado como Cristian Alexis González Gallego, alias “Lámpara” y quien sería integrante de la banda delincuencial «los mondongueros», fue capturado en tiempo récord, en un operativo liderado por la Fiscalía y la Policía de Medellín.
El alcalde, en un mensaje en sus redes sociales, calificó al agresor de «salvaje» y «sinvergüenza».
Según explicó el alcalde de Medellín, «lámpara» casi mata a los golpes al pequeño de solo 4 años porque no se volvió a acostar a las 7 de la mañana, cuando el individuo apenas llegaba a la casa y el niño recién se levantaba.
