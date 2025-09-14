¡Atención! Capturado «lámpara», padrastro del niño de 4 años agredido brutalmente en Castilla

Resumen: Fico Gutiérrez confirma la captura de Cristian Alexis González Gallego, alias “Lámpara”, el padrastro del niño de 4 años que fue agredido brutalmente en Castilla. El menor se debate entre la vida y la muerte.

Minuto30.com .- El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, informó a través de su cuenta de X sobre la captura de Cristian Alexis González Gallego, alias “Lámpara”, el padrastro del niño de 4 años que fue agredido brutalmente en el sector de Castilla. El menor se debate entre la vida y la muerte en el Hospital General de Medellín.

Ha sido capturando en tiempo récord el salvaje que agredió brutalmente a un niño de 4 años en sector de Castilla. En este momento el niño se debate entre la vida y la muerte. Sigue siendo atendido en el Hospital General de Medellín.

Este sinvergüenza es Cristian Alexis… pic.twitter.com/XsXwFhwUgy — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) September 14, 2025

El mandatario local calificó al agresor de «salvaje» y «sinvergüenza», y aseguró que González Gallego es miembro de la estructura criminal “Los Mondongueros”. El alcalde agradeció la «celeridad» con la que la Fiscalía y la Policía de Medellín actuaron para dar con el paradero del presunto responsable.

Según explica el alcalde de Medellín, «lámpara» casi mata a los golpes al pequeño de solo 4 años porque no se volvió a acostar a las 7 de la mañana, cuando el individuo apenas llegaba a la casa y el niño recién se levantaba.

La captura de alias «Lámpara», que ocurrió en tiempo récord, es un alivio para la comunidad. Sin embargo, la preocupación por el estado de salud del niño es máxima.

