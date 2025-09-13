¡Hay que dar con ese «salvaje»! Niño de 4 años, al borde de la muerte por golpiza de su padre en Medellín

Resumen: El alcalde Gutiérrez hizo un fuerte llamado a la sociedad y se cuestionó: "¿Hasta cuándo? A nuestros niños que los cuida"

Minuto30.com .- El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, expresó su «dolor e indignación» a través de redes sociales tras recibir el reporte de un niño de 4 años que se debate entre la vida y la muerte por una fuerte golpiza de su padre. El menor, que fue atendido inicialmente en el Hospital Infantil, tuvo que ser trasladado al Hospital General de Medellín debido a la gravedad de sus heridas.

El mandatario de la capital antioqueña se comunicó de inmediato con el general Castaño, comandante de la Policía Metropolitana, para solicitarle que se priorice el caso y que se dé con el paradero de este «salvaje».

En su mensaje, el alcalde Gutiérrez hizo un fuerte llamado a la sociedad y se cuestionó: «¿Hasta cuándo? A nuestros niños que los cuida».

