¡Hay que dar con ese «salvaje»! Niño de 4 años, al borde de la muerte por golpiza de su padre en Medellín

Minuto30.com .- El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, expresó su «dolor e indignación» a través de redes sociales tras recibir el reporte de un niño de 4 años que se debate entre la vida y la muerte por una fuerte golpiza de su padre. El menor, que fue atendido inicialmente en el Hospital Infantil, tuvo que ser trasladado al Hospital General de Medellín debido a la gravedad de sus heridas.
El mandatario de la capital antioqueña se comunicó de inmediato con el general Castaño, comandante de la Policía Metropolitana, para solicitarle que se priorice el caso y que se dé con el paradero de este «salvaje».
En su mensaje, el alcalde Gutiérrez hizo un fuerte llamado a la sociedad y se cuestionó: «¿Hasta cuándo? A nuestros niños que los cuida».
Trino del alcalde: Hay que dar con «el paradero de este salvaje»
❗️Dolor e indignación.
He recibido en un reporte de un niño de 4 años que se debate entre la vida y la muerte por una fuerte golpiza de su padre.
Desgraciado.
El niño fue atendido inicialmente en el Hospital Infantil y debió ser traslado al Hospital General de Medellín.
— Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) September 13, 2025
