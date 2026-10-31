Escándalo en Ecopetrol: exfuncionario denuncia que le ordenaron borrar pruebas de contratos

Resumen: Un exfuncionario de Cenit, filial de Ecopetrol, denuncia que le ordenaron borrar registros y chats sobre contratos de Antropos Consultores, empresa de un tío de la ex primera dama Verónica Alcocer. Cenit niega la orden y dice que el hombre no tenía acceso a la gestión contractual. La auditoría forense de la petrolera sigue en curso.

Una nueva denuncia vuelve a poner al Grupo Ecopetrol en el centro de la polémica. Kevin Jair, exfuncionario de Cenit, filial de Ecopetrol, aseguró que una directiva de la empresa le pidió eliminar registros, pruebas y chats de WhatsApp relacionados con contratos adjudicados a Antropos Consultores S. A. S., firma vinculada a Alberto Merlano Alcocer, tío segundo de la ex primera dama Verónica Alcocer.

Según el relato del exfuncionario, su negativa a acatar esa instrucción derivó en un traslado interno y, meses después, en su despido. Cenit, por su parte, negó haber impartido esa orden y sostuvo que el denunciante no tenía acceso a la gestión contractual de la compañía.

¿Qué pasó en la reunión del 15 de enero de 2026?

De acuerdo con el testimonio de Kevin Jair, el 15 de enero de 2026 fue citado a una reunión con la vicepresidenta de Talento Humano de Cenit, Pilar, antes de posesionarse en un nuevo cargo como técnico administrativo, que había ganado por concurso interno.

«Me cita en su oficina a las 11 de la mañana. Antes de entrar a la oficina, […] me quita el celular. Me dice que vamos a tratar un tema confidencial y pone mi celular en la oficina de al lado», dijo el exfuncionario en una entrevista con Semana.

Según su relato, durante la reunión le dijeron que en su paso por la Gerencia de Relaciones Laborales y Sindicales se habían entregado contratos «a una persona que era muy cercana al Gobierno» del expresidente Gustavo Petro, y le pidieron «ayuda» para eliminar lo que tuviera sobre ellos, con el fin de no dejar rastro de lo entregado al familiar de Verónica Alcocer.

¿Cómo creció Antropos Consultores?

Antropos Consultores S. A. S., una firma bogotana de consultoría arqueológica, estudios ambientales y preservación de patrimonio, fue constituida el 24 de abril de 2024 con un capital de $25 millones. En la empresa, Alberto Merlano Alcocer figura como representante legal suplente.

Documentos societarios muestran un crecimiento acelerado: sus activos pasaron de $180 millones al cierre de 2024 a $1.983 millones al terminar 2025, casi 11 veces más en un año. De acuerdo con la denuncia, la firma fue contratada por la filial un mes después de su fundación y luego apareció dentro de Ecopetrol asociada al contrato central 5207277, de consultoría y asesoramiento en gestión empresarial, por $75 millones.

El exfuncionario sostuvo que la estrategia era darle experiencia y capital a la empresa a través de las filiales para que luego pudiera contratar directamente con Ecopetrol: «Ecopetrol es un régimen especial y son recursos públicos, por lo que no se le pueden asignar contratos a empresas que no cumplan ciertos criterios. Lo que se hizo fue darle contratos en las filiales», indicó.

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Por su lado, Alberto Merlano Alcocer, quien fue miembro de la junta directiva de Ecopetrol, confirmó los contratos con Cenit y Ecopetrol en 2024, que en seis meses le generaron ingresos por $157 millones. Atribuyó las contrataciones a su trayectoria profesional, calificó su vínculo familiar con la ex primera dama como un «inconveniente» y explicó que recibió los contratos a través de la empresa debido a sanciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por prácticas restrictivas de la competencia, derivadas de su paso como gerente del Acueducto de Bogotá.

¿Qué respondió Cenit a la denuncia?

La filial reconoció que Antropos prestó servicios durante 2024 a través de Grupo Spira S. A. S., proveedor de programas de formación, que la contrató para desarrollar el programa Negociación Consciente entre septiembre y diciembre de ese año.

Sin embargo, negó de plano la orden que denunció el exfuncionario: aseguró que la vicepresidenta de Talento Humano no le pidió al exfuncionario, «ni el 15 de enero de 2026 ni en otra fecha», eliminar información contractual de Antropos Consultores S. A. S. Además, indicó que la gestión contractual está en cabeza de la Vicepresidencia de Abastecimiento y Servicios, por lo que el denunciante no habría contado con acceso a esa información.

Sobre el despido, Cenit sostuvo que el cierre del periodo de protección sindical y la terminación del contrato «son hechos distintos» y que la cercanía entre ambas fechas, por sí sola, no explica el motivo de la desvinculación.

¿Qué acciones ha tomado el exfuncionario?

Tras rechazar la presunta solicitud, Kevin Jair afirmó que fue trasladado de la Gerencia de Relaciones Laborales y Sindicales a la Gerencia de Energías para la Transición. La protección frente a despidos sin justa causa, derivada de una negociación sindical, venció el 31 de julio de 2026, y el 10 de agosto recibió la notificación de su despido.

Después de que una tutela que buscaba su reintegro fuera negada, el exfuncionario presentó solicitudes ante el Ministerio del Trabajo y remitió una comunicación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). «Al negarme a cumplir órdenes verbales, se desató una persecución en mi contra», se lee en el oficio enviado al organismo.

En el mismo relato, contó que en noviembre de 2025 sufrió un desplazamiento forzado junto con su familia, tras perder la inversión que tenían en una finca ganadera donde vivían. «Perdimos todo y quedamos en quiebra», narró.

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¿En qué va la auditoría forense de Ecopetrol?

La influencia de Verónica Alcocer dentro del Grupo Ecopetrol hace parte de una auditoría forense aprobada por la junta directiva de Ecopetrol, que revisa contratos y nombramientos cuestionados durante el gobierno Petro, incluidos los negocios de Antropos con las filiales. El proceso sigue en curso y bajo examen de las autoridades.

Mientras el exfuncionario mantiene su denuncia sobre una instrucción para ocultar los rastros contractuales, Cenit sostiene que ninguna directiva ordenó eliminar esa información. Las versiones de las dos partes ya están sobre la mesa de las autoridades.