Resumen: El Inpec ordenó el traslado del mayor Edgar Iván Pérez, director de la cárcel de La Dorada, tras conocerse los permisos para el ingreso de personal médico e insumos dermatológicos a alias Pichi. Hay una investigación en curso y el cirujano negó que se hiciera una cirugía.

Alias Pichi: Inpec traslada al director de La Dorada en medio del escándalo por los permisos médicos

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ordenó el traslado del mayor Edgar Iván Pérez, director de la cárcel de La Dorada, en Caldas, después de que se conocieran los permisos que permitieron el ingreso de personal médico y de insumos para tratamientos dermatológicos a alias Pichi.

El oficial será enviado a otro establecimiento penitenciario del país. De acuerdo con los documentos conocidos, el mayor habría firmado uno de los permisos concedidos para la atención del recluso.

¿Quién es alias Pichi y por qué su caso volvió a sonar?

Su nombre es Óscar Camargo Ríos. Cumple una condena de 52 años de prisión y es señalado como jefe de la estructura criminal Los de San Rafa, con presencia en Bucaramanga y su área metropolitana.

El caso volvió al centro de la conversación por unas imágenes recientes del recluso. Comparadas con su reseña de diciembre de 2024, muestran el cabello más largo, la barba más poblada y un rostro con mayor volumen.

Lea también: Mujer de 28 años murió por ataque con arma blanca en Suba y capturaron a su pareja

¿Qué permisos se autorizaron dentro de La Dorada?

Según los documentos divulgados, el 25 de mayo de 2026 se autorizó la entrada de una profesional para una valoración dermatológica. Cerca de un mes después ingresaron un médico cirujano y tres auxiliares de enfermería para una atención definida como “dermatológica integral”.

El primer inventario incluía 39 elementos. Entre ellos, 14 jeringas de ácido hialurónico, toxina botulínica, cánulas, una mentonera, cilindros portátiles, máscaras laríngeas y un monitor multiparámetros.

Parte de esos productos puede usarse en procedimientos clínicos o médico-estéticos. Sin embargo, lo divulgado no precisa el diagnóstico del recluso, el tratamiento aplicado ni si se usaron todos los insumos autorizados.

La dirección del penal habría sostenido que el acceso del equipo médico respondió a un derecho de petición presentado por la defensa del interno.

¿Se hizo una cirugía estética?

Eso no está probado. El cirujano que ingresó a la prisión confirmó su asistencia junto con las tres auxiliares, pero negó haber practicado una cirugía o retoques faciales con productos médico-estéticos.

Las fotografías, por sí solas, tampoco demuestran que el recluso haya recibido un procedimiento estético. Por eso la discusión se centra en el control de los permisos y en lo que ocurrió dentro del penal.

¿Qué investigan las autoridades?

Tras conocerse las autorizaciones, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía inspeccionó la cárcel de La Dorada. Los funcionarios encontraron $8 millones en efectivo, documentos y dispositivos electrónicos.

Los investigadores buscan establecer el origen del dinero y determinar si hubo irregularidades en los permisos concedidos.

El mayor Pérez también enfrenta una investigación disciplinaria de la Procuraduría por una fiesta vallenata ocurrida en la cárcel de Itagüí, donde trabajó antes de llegar a La Dorada.

Lea también: Halloween en Medellín: rumba hasta la madrugada en 11 zonas y el Parque Lleras por fuera

¿Qué antecedentes tiene alias Pichi?

En junio de 2025, el Tribunal Superior de Bucaramanga lo condenó a 624 meses de prisión, equivalentes a 52 años. La decisión de segunda instancia revocó un fallo absolutorio emitido antes por un juzgado de la capital santandereana.

La condena incluyó los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, desaparición forzada, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego. Además, el fallo le impuso una multa y una inhabilidad de 20 años para ejercer funciones públicas.

Según las pruebas valoradas por el Tribunal, alias Pichi habría seguido al frente de Los de San Rafa entre octubre de 2018 y diciembre de 2020, pese a que estaba recluido en La Picota, en Bogotá.

En octubre de 2024 se fugó de una vivienda en la que cumplía prisión domiciliaria por una condena de 90 meses. Fue recapturado el 9 de diciembre de ese año en Copacabana, Antioquia, y luego enfrentó un proceso adicional por fuga de presos.

El Tribunal negó que cumpliera la nueva condena en su casa, y hoy permanece bajo custodia del Inpec.