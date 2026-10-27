Resumen: Un agente de tránsito de Cali fue enviado a la cárcel tras ser capturado en la madrugada del 25 de octubre por, presuntamente, amenazar con un arma de fuego a clientes de una panadería en Villa del Prado, intentar disparar contra policías y agredir a su padre. Estaba de vacaciones y tenía un nombramiento temporal.

¡Escándalo en Cali! Agente de tránsito a la cárcel por intentar disparar a policías y amenazar a clientes

Un agente de tránsito de Cali terminó tras las rejas luego de una noche de terror que tuvo como escenario una panadería del barrio Villa del Prado y que, según las autoridades, pudo terminar en tragedia. El funcionario, que estaba de vacaciones al momento de los hechos, fue capturado en la madrugada del pasado 25 de octubre después de, presuntamente, amenazar con un arma de fuego a varios clientes de un establecimiento, intentar disparar contra los policías que llegaron a atender el caso y agredir físicamente a su propio padre.

De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Cali, todo comenzó cuando los uniformados recibieron una alerta sobre un hombre armado que estaba intimidando a las personas que se encontraban en un establecimiento comercial del barrio Villa del Prado, en el sur de la ciudad. Cuando la patrulla llegó al lugar, los testigos les contaron a los agentes que el sospechoso había salido corriendo a pie por la carrera 5.

Los policías iniciaron de inmediato la búsqueda por los alrededores y lograron interceptarlo a pocos metros del sitio. Sin embargo, lo que parecía un procedimiento de rutina estuvo a punto de convertirse en una tragedia: durante el registro, el hombre habría sacado el arma de fuego que llevaba escondida en la pretina del pantalón e intentó accionarla contra los uniformados. Por fortuna para los agentes, el arma no se disparó.

Tras el fallido intento de agresión, el señalado corrió hacia su residencia, ubicada en el barrio Brisas del Guabito, y arrojó el arma por una de las ventanas de la vivienda. Luego ingresó al antejardín, cerró la reja de seguridad y, desde el interior, habría lanzado insultos y amenazas de muerte contra los policías que lo perseguían.

La situación se volvió aún más tensa cuando el hombre, en medio del altercado, presuntamente agredió físicamente a su padre, un adulto mayor que intentaba calmarlo y convencerlo de que se entregara. Ante el riesgo que corría el anciano, los uniformados tomaron la decisión de ingresar a la vivienda y finalmente lograron capturarlo, poniendo fin a la noche de angustia que vivieron los habitantes del sector.

El capturado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación y, en las audiencias correspondientes, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en un centro penitenciario y carcelario, mientras avanza el proceso en su contra.

Reacción de la Secretaría de Movilidad

El secretario de Movilidad de Cali, Sergio Javier Moncayo, confirmó que el capturado sí hace parte de la entidad como agente de tránsito, aunque aclaró que está vinculado mediante un nombramiento temporal y que, al momento de los hechos, se encontraba disfrutando de sus vacaciones.

Sigue al canal de WhatsApp de Cali Ciudad

El funcionario fue enfático al rechazar lo sucedido y aseguró que la Secretaría de Movilidad ya adelanta las gestiones necesarias para que este hombre no regrese a la entidad. Además, hizo un llamado a los organismos de control y a la Policía Nacional para que se apliquen todas las medidas legales correspondientes en contra del señalado.

Moncayo también señaló que el agente llevaba varios años prestando sus servicios en la Secretaría y que, hasta el momento, la entidad no tenía antecedentes de una situación de esta magnitud relacionada con él.

El caso ha generado todo tipo de reacciones entre los caleños, que cuestionan que una persona encargada de velar por el orden y la movilidad de la ciudad haya sido la protagonista de semejante escena de violencia en plena vía pública. Vecinos del sector aseguraron que los momentos de pánico se prolongaron por varios minutos, mientras el hombre se negaba a entregarse y seguía lanzando amenazas desde el interior de la vivienda.

Las autoridades recordaron que este tipo de comportamientos no quedarán en la impunidad y que el proceso judicial avanzará para que el señalado responda por los delitos que le imputen. Por ahora, el agente de tránsito permanece recluido en un centro penitenciario a la espera de que se definan las próximas etapas del proceso.

Esto le podría interesar: https://www.minuto30.com/condenas-en-cali-tres-hombres-recibieron-penas-de-hasta-16-anos-por-agresiones-sexuales-contra-menores/1725040/

Esto le podría interesar: https://www.minuto30.com/condenado-a-tres-anos-de-prision-el-hombre-que-lanzo-insultos-racistas-a-un-agente-de-transito-en-cali/1708348/