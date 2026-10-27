¡Condenas en Cali! Tres hombres recibieron penas de hasta 16 años por agresiones sexuales contra menores

Resumen: La Fiscalía obtuvo condenas contra tres hombres por agresiones sexuales contra menores en Cali, en casos independientes. Cristian Pérez recibió 12 años y 2 meses; otros dos hombres, padrastros de las víctimas, fueron condenados a 16 años y 5 meses y a 11 años y 6 meses. Las penas se cumplirán en centros penitenciarios. Las tres decisiones fueron apeladas.

Tres procesos por violencia sexual contra menores de edad en Cali terminaron con condenas de prisión para los responsables. La Fiscalía General de la Nación informó que las pruebas presentadas ante jueces de conocimiento permitieron establecer la responsabilidad de tres hombres en hechos ocurridos en distintos momentos. Las penas van desde los 11 años y 6 meses hasta los 16 años y 5 meses.

Aunque el ente acusador dio a conocer las decisiones en un mismo reporte, se trata de casos independientes. Cada expediente tiene una pena y un periodo de hechos diferentes. Dos de los condenados eran padrastros de las víctimas y el tercero había sido pareja sentimental de la persona agredida. Las sentencias deberán cumplirse en centros penitenciarios, según la información divulgada por la Fiscalía.

Una expareja recurrió a amenazas y a un arma de fuego

Uno de los hombres sentenciados es Cristian Pérez, quien recibió una pena de 12 años y 2 meses de prisión por el delito de acceso carnal violento. La investigación permitió demostrar que, entre enero y marzo de 2022, sometió a su expareja sentimental a presiones y amenazas.

El reporte señala que una de las agresiones ocurrió en la vivienda del responsable, donde ambos se habían citado. En ese lugar, el hombre intimidó a la víctima y la agredió sexualmente. En otra oportunidad utilizó un arma de fuego para someterla y, además, le impidió pedir ayuda.

Estos hechos hicieron parte del material presentado por la Fiscalía ante la autoridad judicial. La condena de Pérez corresponde a este proceso y es distinta de las decisiones emitidas contra los otros dos hombres mencionados en el balance del ente investigador.

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La pena más alta fue de 16 años y 5 meses

En otro de los casos, la víctima fue una niña de 12 años. La Fiscalía estableció que su padrastro la agredió sexualmente en al menos tres oportunidades, durante el periodo comprendido entre septiembre y noviembre de 2020.

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Por esos hechos, un juez lo condenó a 16 años y 5 meses de prisión como responsable del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado. Esta es la sanción más alta entre las tres decisiones judiciales informadas por la entidad.

El boletín no divulgó el nombre de este sentenciado. La información sobre la víctima se mantiene sin datos que permitan identificarla. El caso corresponde a las agresiones acreditadas entre septiembre y noviembre de 2020, no a los hechos de 2022 por los que fue condenado Pérez.

Un tercer proceso por agresiones entre 2017 y 2018

La tercera sentencia fue de 11 años y 6 meses de prisión. En este expediente, el hombre también era padrastro de la menor de edad afectada. De acuerdo con la Fiscalía, las agresiones ocurrieron por lo menos en tres ocasiones entre los años 2017 y 2018.

La entidad precisó que la niña fue sometida por la fuerza en cada oportunidad. Las pruebas aportadas durante el proceso permitieron que el juez de conocimiento emitiera la condena. Al igual que en el segundo caso, el reporte suministrado no incluyó la identidad del responsable.

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Las tres decisiones fueron apeladas

La Fiscalía indicó que los tres hombres deberán cumplir las penas impuestas en establecimientos penitenciarios. Sin embargo, también aclaró que las tres decisiones judiciales fueron apeladas. Por esa razón, no se presentan como sentencias en firme: el reporte da cuenta de las condenas dictadas y de los recursos interpuestos contra ellas.