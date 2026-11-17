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Resumen: Ana Ligia Mora Martínez saluda que el IVA al café no suba al 19% y pide rescatar las finanzas del país y a las familias cafeteras.
Café es sinónimo de Colombia y Colombia de café. Los paisajes cafeteros, los granos, el aroma y sobre todo los campesinos han sido una de las representaciones e identidades más importantes del país.
Existen cerca de 550 mil familias cafeteras, según datos de la Federación Nacional de Cafeteros, y un renglón que siempre sobresale es que el 95% son pequeños productores con fincas de 4 a 5 hectáreas, es una gran economía a pequeña escala.
Pero el café no ha estado exento de desafíos. Los expertos y las cifras plantean que estamos pasando por una etapa de retos productivos, luego de un repunte de los precios del café y una alta rentabilidad. El año cafetero 2025-2026 cerró con una caída del 15% en la producción nacional, alcanzando los 12,65 millones de sacos de 60 kg frente a los 14,87 millones del ciclo anterio0r.
Esta reducción, por consiguiente, tuvo un impacto directo en las exportaciones y en los ingresos del sector, entre otras, por factores como los precios internacionales y la variabilidad del dólar que en Colombia reportó una fuerte caída. A la postre, esto se traduce en menos ingresos para las miles de familias cafeteras del país. A esto se le suma el factor clima y las intensas lluvias, además del incremento en los ciclos de producción.
Ahora, saludo con beneplácito la decisión del presidente de no elevar el IVA al café del 5% al 19% dentro de la Ley de Rescate Fiscal anunciada y abrir un espacio de diálogo y conversación sobre el tema.
Desde la Comisión hicimos también un llamado, siempre desde la buena voluntad, a la Federación Nacional de Cafeteros, para lograr un esfuerzo conjunto de austeridad y optimizar los recursos y priorizar que las inversiones lleguen directamente a los productores. Dichas inversiones deben estar basadas en asistencia técnica, renovación de cultivos, investigación, adaptación al cambio climático, infraestructura productiva y mejores oportunidades de comercialización.
Considero no es el tiempo de pensar en incrementar las tasas al café, más teniendo en cuenta que las exportaciones del grano (sin tostar, descafeinado y no descafeinado) con corte a septiembre de este año, cayeron en un 10% según el DANE y la DIAN. En buena hora llega la decisión del Gobierno Nacional de reconsiderar el aumento.
Es momento de rescatar financieramente el país, después de la debacle del gobierno anterior y también es momento de rescatar al café y a las familias cafeteras para que sigan siendo uno de los mayores patrimonios del país con cada día mejores condiciones, para que el campo sea una opción y valga la pena.
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