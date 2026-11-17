Resumen: Ana Ligia Mora Martínez saluda que el IVA al café no suba al 19% y pide rescatar las finanzas del país y a las familias cafeteras.

Café es sinónimo de Colombia y Colombia de café. Los paisajes cafeteros, los granos, el aroma y sobre todo los campesinos han sido una de las representaciones e identidades más importantes del país.

Existen cerca de 550 mil familias cafeteras, según datos de la Federación Nacional de Cafeteros, y un renglón que siempre sobresale es que el 95% son pequeños productores con fincas de 4 a 5 hectáreas, es una gran economía a pequeña escala.

Pero el café no ha estado exento de desafíos. Los expertos y las cifras plantean que estamos pasando por una etapa de retos productivos, luego de un repunte de los precios del café y una alta rentabilidad. El año cafetero 2025-2026 cerró con una caída del 15% en la producción nacional, alcanzando los 12,65 millones de sacos de 60 kg frente a los 14,87 millones del ciclo anterio0r.

Esta reducción, por consiguiente, tuvo un impacto directo en las exportaciones y en los ingresos del sector, entre otras, por factores como los precios internacionales y la variabilidad del dólar que en Colombia reportó una fuerte caída. A la postre, esto se traduce en menos ingresos para las miles de familias cafeteras del país. A esto se le suma el factor clima y las intensas lluvias, además del incremento en los ciclos de producción.

Seguir canal en WhatsApp Opinión

Ahora, saludo con beneplácito la decisión del presidente de no elevar el IVA al café del 5% al 19% dentro de la Ley de Rescate Fiscal anunciada y abrir un espacio de diálogo y conversación sobre el tema.

Desde la Comisión hicimos también un llamado, siempre desde la buena voluntad, a la Federación Nacional de Cafeteros, para lograr un esfuerzo conjunto de austeridad y optimizar los recursos y priorizar que las inversiones lleguen directamente a los productores. Dichas inversiones deben estar basadas en asistencia técnica, renovación de cultivos, investigación, adaptación al cambio climático, infraestructura productiva y mejores oportunidades de comercialización.

Considero no es el tiempo de pensar en incrementar las tasas al café, más teniendo en cuenta que las exportaciones del grano (sin tostar, descafeinado y no descafeinado) con corte a septiembre de este año, cayeron en un 10% según el DANE y la DIAN. En buena hora llega la decisión del Gobierno Nacional de reconsiderar el aumento.

Es momento de rescatar financieramente el país, después de la debacle del gobierno anterior y también es momento de rescatar al café y a las familias cafeteras para que sigan siendo uno de los mayores patrimonios del país con cada día mejores condiciones, para que el campo sea una opción y valga la pena.