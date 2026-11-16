Medellín, más puntos que fútbol

El Deportivo Independiente Medellín cumplió el objetivo mínimo: clasificó a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II. Con 32 puntos y el sexto lugar, el equipo de Amaranto Perea cerró la fase de todos contra todos con un sufrido 1-0 ante Águilas Doradas, gol de Léider Berrío en el final. El tiquete está asegurado. La sensación, no.

El ‘Rey de Corazones’ este semestre ha sido, sobre todo, un colector de puntos. Más puntos que fútbol. Un equipo que se metió entre los ocho, sí, pero que rara vez convenció con un juego sostenido, con una identidad clara o con la solidez que se espera de un grande. Bajo la dirección de Amaranto Perea el rendimiento ha sido intermitente: rachas de buenos resultados intercaladas con partidos grises, errores defensivos costosos y una dificultad recurrente para sostener la pelota y controlar los partidos cuando el rival se replegaba.

Perea asumió a mitad de año con el prestigio de haber sido parte del cuerpo técnico de la Selección. Llegó con la expectativa de ordenar y competir. Logró lo primero en términos de clasificación. Lo segundo, el fútbol que ilusiona, sigue pendiente. Hubo partidos en los que el equipo mostró carácter y contundencia. Hubo otros en los que se vio agotado, desordenado o poco creativo, como él mismo reconoció en más de una rueda de prensa. La defensa ha sido una de las más vencidas entre los clasificados en tramos del torneo y la posesión del balón se convirtió en un problema recurrente. El hincha que llena el Atanasio no solo quiere ver al ‘Medallo’ clasificado: quiere verlo campeón.

Ahora llega el examen real. El Grupo A de los cuadrangulares quedó conformado por Atlético Nacional (líder con 40 puntos y la ventaja del punto invisible), Independiente Santa Fe, Once Caldas e Independiente Medellín. Un grupo exigente, con clásico paisa incluido y sin equipos “fáciles”. Nacional parte como claro favorito. Es el equipo más regular del semestre, con plantel amplio y la experiencia de pelear siempre arriba. Santa Fe llega sólido, con buenos números y un estilo que suele incomodar. Once Caldas, aunque clasificó en el límite, es un rival histórico que sabe sufrir y sacarle rédito a cualquier descuido. El ‘Poderoso’, sexto en la tabla regular, tendrá que demostrar que los 32 puntos no fueron solo supervivencia.

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El fixture no da respiro: arranca recibiendo a Santa Fe, luego visita a Nacional, enfrenta a Once Caldas y cierra con el otro clásico. Cada partido será decisivo. La recuperación de Juan Fernando Quintero y Agustín Martegani, anunciada como posible para esta fase, puede cambiar el panorama ofensivo. Jackson Martínez, Yony González y el resto del plantel tendrán que dar un salto de consistencia. Pero el fútbol no se improvisa de un día para otro. Si el equipo sigue dependiendo de rachas o de goles de último minuto, el margen de error en un grupo de este nivel es mínimo.

Amaranto Perea tiene ahora la oportunidad —y la obligación— de demostrar que puede construir algo más que una clasificación. El hincha del Poderoso es paciente cuando ve proceso, pero impaciente cuando solo ve resultados sin juego. En estos cuadrangulares no bastará sumar puntos de cualquier manera. Habrá que competir de verdad, controlar partidos y sostener un nivel durante seis fechas.

¿Puede el Medellín pelear el cupo a la final? En el papel, sí. Tiene individualidades, tiene casa llena y tiene la experiencia de haber estado en estas instancias. Pero para hacerlo necesitará dejar atrás la intermitencia. Necesitará más fútbol y no solo más puntos. De lo contrario, el camino puede terminar siendo corto y la sensación del ‘Esta año si’ volverá a instalarse. El poderoso hincha ya sabe leer el partido. Verá si el equipo de Perea da el salto o si se queda, otra vez, en la frontera de lo aceptable. El grupo no perdona. El fútbol, tampoco.