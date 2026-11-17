Estos días el mundo de la literatura aguanta la respiración en medio de la expectativa por el lanzamiento en Dinamarca del último tomo de “El Volumen del Tiempo” de Solvej Balle, el desenlace supremo en su lengua madre de esta ambiciosa septología sobre el estancamiento temporal de Tara Selter en un repetitivo 18 de noviembre. La obra irrumpió en su mercado local en 2020, aunque sólo conseguiría su coronación como fenómeno global en 2025, cuando su primera parte estuvo cerquísima de llevarse a casa el deseado Booker Internacional que finalmente le sería arrebatado por la igualmente sorpresiva “Heart Lamp” de Banu Mushtaq. Desde entonces, la vida de Balle navega en una frenética corriente de publicaciones y traducciones a distintas velocidades.

El capítulo final saldrá a la venta en Copenhague el 19 de noviembre, fecha nada casual sino, por el contrario, cargada de un poderoso simbolismo, pues representa el colofón del bucle en el que se encuentra atrapada Tara. El día soñado que, de llegar, traería consigo su liberación de la tiranía del tiempo. Un metajuego marketiniano al que también se apuntó New Directions, la editorial que imprime el relato en los Estados Unidos, pues su quinta entrega estará disponible a partir del 17 de noviembre, último día que Tara vivió con normalidad y dos semanas después de que Faber & Faber, sus colegas de gremio en el Reino Unido y quienes claramente no están para sentimentalismos, liberaran la edición británica en todas las librerías de la isla.

En español, los cronogramas de su publicación están atravesando un curioso ejercicio de corrección que nos alineará con el resto del planeta, pues tras su episodio debut que salió hace dos noviembres, la editorial Anagrama lanzó su secuela en marzo de 2025, su tercera parte en abril de este año y, contra todo pronóstico y para satisfacción de los seguidores de la saga, anunció su cuarta entrega nada más ni nada menos que el mismísimo 18 de noviembre. En otras palabras, y en un involuntario caso de serendipia literaria, mientras los daneses apuestan por el futuro de Tara y los anglosajones añoran su pasado, Hispanoamérica entra de lleno al lío y llega al ecuador de la trama poniendo en valor su presente y el problema de levantarse cada mañana en un día que sólo parece repetirse por los siglos de los siglos.

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Por suerte para todos nosotros, los tomos III y IV, es decir, justamente aquellos en los que nos encontramos, son los que mejores reseñas han recibido, tanto de la comunidad como de la crítica especializada, y puedo entender perfectamente las razones. Pasamos de una Tara entusiasta que trata de entender la fractura del tiempo para repararla (I) a una protagonista resignada y nihilista que se abandona a su suerte en un mundo roto (II), para, tras el más inesperado de los cliffhangers, encontrarnos de nuevo con una Tara esperanzada tras la expansión de su universo estático (III).

Veremos qué nos tiene preparado Balle, pues apenas vamos en la mitad del camino y todavía nos faltan muchos 18 de noviembre por delante.