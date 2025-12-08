¿Era el campanero? Subintendente a la cárcel por asalto a joyería de Bucaramanga donde murió otro uniformado

Menú Últimas noticias
    Publicado por: SoloDuque

    policia campanero atraco bucaramanga
    El subintendente habría realizado labores de vigilancia para escoger la joyería a hurtar
    Los elementos materiales probatorios obtenidos por la Fiscalía evidenciaron que Sierra Bravo, desde octubre del año en curso, habría realizado labores de vigilancia para escoger la joyería a hurtar y recibido un celular de parte de los delincuentes

    Por petición de la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario al subintendente Richard José Sierra Bravo por su posible participación en el asalto a una joyería de Bucaramanga (Santander), el pasado 29 de noviembre, hecho en el que murió un integrante de la Policía Nacional que intentó frustrar el robo.

    Un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Santander imputó al uniformado los delitos de homicidio agravado, cohecho propio, tentativa de hurto calificado y agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Los cargos no fueron aceptados.

    Los elementos materiales probatorios obtenidos por la Fiscalía evidenciaron que Sierra Bravo, desde octubre del año en curso, habría realizado labores de vigilancia para escoger la joyería a hurtar y recibido un celular de parte de los delincuentes, que fue utilizado para realizar una llamada grupal y así coordinar el ingreso al local para perpetrar el atraco.

    De esta manera, presuntamente alertó sobre el momento exacto en el que debía ejecutarse la acción ilegal, la cual pretendió impedir uno de sus compañeros de institución, el intendente Fredy Leal, quien fue atacado con armas de fuego y posteriormente murió mientras recibía asistencia médica.

    En contexto: ¡Caos total en Bucaramanga! Tiroteo por robo a joyería en Cuarta Etapa deja un policía muerto y un ladrón abatido

    Identidad del policía asesinado durante violento atraco en Bucaramanga y más detalles

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


