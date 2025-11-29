Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
    Fotos

    Identidad del policía asesinado durante violento atraco en Bucaramanga y más detalles

    Se conoció que la banda había llegado procedente de Barranquilla

    Publicado por: SoloDuque

    policia murio en violento atraco en bucaramanga
    Identidad del policía asesinado durante violento atraco en Bucaramanga y más detalles

    Resumen: El Intendente Jefe Fredy Francisco Leal Briceño, un investigador experimentado de la Policía Metropolitana de Bucaramanga

    Minuto30.com .- Una profunda consternación sacude a Bucaramanga por la muerte de un policía de civil que evitó el hurto a una joyería en el sector de Cabecera,; el hcho desencadenó un violento enfrentamiento armado entre delincuentes y la Policía Metropolitana.

    El violento enfrentamiento en Bucaramanga, culminó con la muerte del Intendente Jefe Fredy Francisco Leal Briceño, un investigador experimentado de la Policía Metropolitana. El oficial fue asesinado en el cruce de disparos con una banda criminal, que se confirmó que provenía de Barranquilla.

    Debido a la gravedad del suceso, la Policía ha tomado medidas extremas: todos los uniformados que se encontraban en descanso o vacaciones han sido llamados a reforzar la seguridad en la ciudad.

    Su muerte no quedará impune

    El Comandante de la Policía Metropolitana, coronel William Quintero Salazar, lamentó la pérdida del Intendente Leal, ordenando que todos los uniformados que estaban en descanso o vacaciones refuercen la seguridad en Bucaramanga.

    Por su parte el Brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, director de la Policía, detalló “un héroe de nuestra Institución, el ̃ fue asesinado en el cruce de disparos”.

    Además expresó “toda mi solidaridad a su familia, con la promesa de que este hecho no quedará impune”.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


