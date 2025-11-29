Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El Intendente Jefe Fredy Francisco Leal Briceño, un investigador experimentado de la Policía Metropolitana de Bucaramanga

Identidad del policía asesinado durante violento atraco en Bucaramanga y más detalles

Minuto30.com .- Una profunda consternación sacude a Bucaramanga por la muerte de un policía de civil que evitó el hurto a una joyería en el sector de Cabecera,; el hcho desencadenó un violento enfrentamiento armado entre delincuentes y la Policía Metropolitana.

El violento enfrentamiento en Bucaramanga, culminó con la muerte del Intendente Jefe Fredy Francisco Leal Briceño, un investigador experimentado de la Policía Metropolitana. El oficial fue asesinado en el cruce de disparos con una banda criminal, que se confirmó que provenía de Barranquilla.

Debido a la gravedad del suceso, la Policía ha tomado medidas extremas: todos los uniformados que se encontraban en descanso o vacaciones han sido llamados a reforzar la seguridad en la ciudad.

Su muerte no quedará impune

El Comandante de la Policía Metropolitana, coronel William Quintero Salazar, lamentó la pérdida del Intendente Leal, ordenando que todos los uniformados que estaban en descanso o vacaciones refuercen la seguridad en Bucaramanga.

Por su parte el Brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, director de la Policía, detalló “un héroe de nuestra Institución, el ̃ fue asesinado en el cruce de disparos”.

Además expresó “toda mi solidaridad a su familia, con la promesa de que este hecho no quedará impune”.

