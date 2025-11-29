Resumen: Un intento de hurto a una joyería en el centro comercial Cuarta Etapa terminó en un tiroteo que dejó dos fallecidos: un intendente de la Policía que intentó frustrar el robo y uno de los delincuentes. Cinco presuntos involucrados fueron capturados, dos más resultaron heridos. Las autoridades señalan que la banda habría llegado desde Barranquilla y ya adelantan las investigaciones.

¡Caos total en Bucaramanga! Tiroteo por robo a joyería en Cuarta Etapa deja un policía muerto y un ladrón abatido

El centro comercial Cuarta Etapa, ubicado en el sector de Cabecera del Llano en Bucaramanga, vivió una tarde de caos absoluto este sábado después de que un intento de robo a la joyería Caracas desencadenara un prolongado intercambio de disparos dentro del establecimiento. Lo que comenzó como un hurto terminó convirtiéndose en una escena de terror que obligó a evacuar a cientos de visitantes.

Según las primeras informaciones, un uniformado de la Policía Metropolitana que se encontraba de civil dentro del centro comercial detectó que varios hombres salían apresuradamente de la joyería con una bolsa llena de piezas de alto valor. Al intentar confrontarlos, se desató un tiroteo que recorrió varios pisos del recinto.

#PLOMOTERAPIA. Un violento intento de hurto se registró esta tarde en una joyería del centro comercial Cuarta Etapa de Cabecera, en Bucaramanga. Según información preliminar, tres sujetos intentaron cometer el robo y fueron sorprendidos por unidades de la Policía presentes en la… pic.twitter.com/8wKfwfi9a0 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) November 29, 2025

Los disparos se escucharon durante varios minutos, generando pánico generalizado. Muchos clientes se arrojaron al piso para protegerse, otros corrieron hacia los locales vecinos buscando refugio, y varias personas permanecieron escondidas dentro de baños y bodegas más de media hora, sin saber qué ocurría afuera.

Videos grabados por quienes se encontraban en el lugar muestran la llegada de patrullas y uniformados fuertemente armados, así como a dos hombres heridos tendidos en el suelo.

Las autoridades confirmaron que el policía que enfrentó a los delincuentes era el intendente Fredy Leal, jefe del grupo de crimen organizado de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Aunque fue trasladado de urgencia a un centro asistencial y se realizaron maniobras de reanimación durante varios minutos, falleció debido a la gravedad de las heridas.

En el enfrentamiento también murió uno de los presuntos ladrones y dos más resultaron lesionados. Al menos cinco integrantes de la banda fueron capturados dentro y fuera del centro comercial, y se incautaron tres armas de fuego que habrían sido utilizadas para cometer el hurto.

Se registran al menos 3 muertos dentro del Centro Comercial Cuarta Etapa tras enfrentamientos entre la Policía y los atracadores pic.twitter.com/P67Dq0TUgA — Vanguardia (@vanguardiacom) November 29, 2025

El general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana, confirmó que los delincuentes serían originarios de Barranquilla y que ya habían sido identificados dentro de una estructura criminal dedicada al robo de joyerías. Explicó además que los ladrones ya estaban saliendo con una bolsa llena de joyas cuando fueron sorprendidos por el intendente Leal, quien frustró el hurto a costa de su vida.

El alcalde de Bucaramanga, Javier Sarmiento, anunció una recompensa de 100 millones de pesos para quienes entreguen información que permita ubicar a otros posibles integrantes de la banda señalada del ataque. “Nos duele profundamente la muerte de este uniformado. Vamos a reforzar la presencia de la fuerza pública en los centros comerciales y puntos críticos”, aseguró.

#Video | Javier Sarmiento, alcalde de #Bucaramanga aseguró que se ofrecen $100 millones de recompensa para ubicar a todos los integrantes del grupo delincuencial que intentó asaltar una joyería en el centro comercial cuarta etapa, en dónde murió un uniformado de la Policía. pic.twitter.com/ZvYY7i2xGy — LA FM Bucaramanga (@LAFMBucaramanga) November 29, 2025

Completadas las inspecciones en el centro comercial, el caso queda ahora en análisis para la entrega del informe definitivo.