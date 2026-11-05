Resumen: El presidente Abelardo De La Espriella prohibió a todos los interventores de las EPS reunirse o mantener cualquier contacto con Mario Urán, empresario del sector salud, y advirtió que quien incumpla será separado de inmediato de sus funciones. La orden llegó por un trino en el que también prometió acabar con las mafias y los negociados en la salud. La defensa de Urán ha rechazado los señalamientos en su contra.

Les cerró la puerta: De La Espriella amenaza con sacar a interventores de EPS que se le arrimen a Mario Urán

El presidente Abelardo De La Espriella prohibió a los interventores de las EPS reunirse o mantener cualquier tipo de contacto con Mario Urán, un empresario del sector salud al que calificó de «siniestro». Lo hizo a través de un trino en el que advirtió que quien incumpla la orden será separado de su cargo de inmediato.

El mandatario encabezó su mensaje con la frase «orden terminante» y fue directo: «Queda terminantemente prohibido a todos los interventores de las EPS reunirse, sostener encuentros o mantener cualquier tipo de interlocución con el siniestro Mario Urán. Quien incumpla esta instrucción será separado inmediatamente de sus funciones».

La decisión cobija a todos los agentes interventores, es decir, a los funcionarios que designa la Superintendencia de Salud para administrar de forma temporal las EPS que están bajo intervención.

Lo que dijo el Presidente sobre las EPS y la corrupción en la salud

De La Espriella aprovechó el mensaje para mandar una advertencia más amplia: «En este gobierno se acabarán las mafias, los negociados y la corrupción en el sistema de salud, incluyendo los negocios irregulares con los medicamentos».

También insistió en que los recursos de la salud son sagrados. Según dijo, «son para atender a los pacientes, garantizar sus tratamientos y suministrarles oportunamente sus medicamentos, no para enriquecer a intermediarios inescrupulosos».

En el trino, el Presidente no explicó los motivos puntuales que lo llevaron a mencionar a Urán ni detalló qué reuniones habrían ocurrido.

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¿Quién es Mario Urán?

Urán es un cirujano y empresario de la salud, oriundo de Medellín. Su carrera pasó por el sector público y el privado: fue subsecretario de Salud de Bogotá durante la alcaldía de Lucho Garzón, ocupó un cargo directivo en el laboratorio Roche y estuvo al frente de Caprecom.

Su nombre ha estado en el centro de varias denuncias. En octubre de 2024, el entonces superintendente de Salud Luis Carlos Leal lo denunció ante la Fiscalía, que indagó si interventores de las EPS Emssanar, SOS y Asmet Salud enviaban las postulaciones de pagos a clínicas y hospitales al correo institucional que Urán usaba como asesor de Coosalud. Por ese caso también se abrió una investigación de la Procuraduría.

Las tres EPS que asesoraba Urán cancelaron de común acuerdo el contrato de asesoría. Coosalud, por su parte, reconoció que él tenía un contrato de prestación de servicios, pero aclaró que no es responsable de lo que haya hecho como particular al usar de forma indebida su correo institucional.

En agosto de 2026, el entonces superintendente Daniel Quintero denunció además un contrato presuntamente irregular por 180.000 millones de pesos, en el que Urán habría solicitado un negocio para una empresa a través de la EPS SOS.

Frente a esos señalamientos, la defensa de Urán ha sostenido que sus asesorías a las EPS eran legales y transparentes.

La respuesta de su abogado

Consultado por El Tiempo sobre el trino del Presidente, el abogado de Urán, Andrés Garzón, respondió que en las investigaciones ya hay declaraciones de funcionarios de la Superintendencia de Salud que, según dijo, muestran que los informes con los que arrancaron las actuaciones contra su cliente «tienen serias irregularidades administrativas y de credibilidad» y no tienen sustento probatorio.

Garzón también ha afirmado que la decisión final sobre los giros y los pagos la toman los interventores, y que las recomendaciones de Urán eran conceptos técnicos para cumplir los planes de mejoramiento de las EPS intervenidas.

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Mientras tanto, los interventores de las EPS ya están siendo notificados de la orden presidencial. Emssanar, SOS y Asmet Salud siguen intervenidas, por lo que sus agentes interventores deberán acatar la instrucción.