Resumen: EPM suspendió el servicio de acueducto la noche del jueves 5 de noviembre en sectores de Castilla, Robledo, La América y San Javier por el lavado de un tanque de almacenamiento. Conozca los barrios y horarios.

¡Aliste la totuma! Cortes de agua de EPM este jueves: barrios y horarios en Medellín

Empresas Públicas de Medellín (EPM) anunció una nueva suspensión programada del servicio de acueducto que dejará sin el suministro a varios sectores de cuatro comunas de la ciudad. Los cortes de agua se harán durante la noche de este jueves 5 de noviembre y la madrugada del viernes 6, debido al lavado de un tanque de almacenamiento de agua potable que abastece el circuito Palenque.

El anuncio llega después de dos semanas seguidas sin racionamientos en Medellín, un alivio que habían celebrado sobre todo los habitantes del nororiente de la ciudad. Ha sido un año de vaivenes con el servicio: primero llegaron los cortes por los bajos niveles de los embalses en pleno fenómeno de El Niño, después la programación semanal por sectores y, hace pocos días, la noticia de que no habría suspensiones. Ahora EPM vuelve a anunciar una interrupción, aunque esta vez no se trata de una medida de ahorro, sino de labores de mantenimiento a la infraestructura de acueducto.

¿Cuándo serán los cortes de agua?

De acuerdo con la información entregada por EPM, la suspensión del servicio comenzará a las 8:00 de la noche del jueves 5 de noviembre y se extenderá hasta las 4:00 de la mañana del viernes 6 de noviembre de 2026. En total serán ocho horas sin el suministro, tiempo que las cuadrillas de la empresa aprovecharán para adelantar el lavado del tanque de almacenamiento.

Según la empresa, este tipo de mantenimientos hace parte de las labores periódicas que se realizan para garantizar la calidad del agua potable que llega a los hogares, por lo que se trata de una interrupción necesaria y programada con anticipación.

Estos son los barrios afectados por los cortes de agua

La suspensión programada afectará sectores de las comunas Castilla, Robledo, La América y San Javier, en el occidente y noroccidente de Medellín. Este es el listado completo de barrios, según EPM:

Castilla (comuna 5): Alfonso López y Cementerio Universal.

Robledo (comuna 7): Altamira, barrio Facultad de Minas de la Universidad Nacional, Bello Horizonte, Bosques de San Pablo, Córdoba, El Diamante, Fuente Clara, La Pilarica, López de Mesa, Palenque, Robledo, San Germán y Villa Flora.

La América (comuna 12): Calasanz, Calasanz parte alta y Ferrini.

San Javier (comuna 13): El Pesebre, Blanquizal y Santa Rosa de Lima.

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Como se ve, la comuna con más sectores afectados es Robledo, con trece barrios, una de las zonas más pobladas de la ciudad, por lo que se espera que miles de familias deban prepararse para pasar la noche del jueves sin el servicio.

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Recomendaciones de EPM para los usuarios

Ante la suspensión programada, EPM recomendó a los habitantes de los sectores afectados almacenar agua con anticipación, de manera que puedan cubrir las necesidades básicas del hogar durante las ocho horas que durará la interrupción: consumo, preparación de alimentos e higiene. También invitó a hacer un uso moderado y responsable del recurso en las horas previas al corte.

Además, la empresa explicó que el restablecimiento del servicio será gradual una vez terminen los trabajos, por lo que el agua puede tardar un tiempo en llegar con normalidad a todos los hogares. Si al regresar el agua presenta algún tipo de coloración, lo recomendable es dejarla correr unos minutos antes de utilizarla, pues se trata de un efecto normal por el movimiento de las redes tras el mantenimiento.

Aunque la suspensión está programada principalmente en horas de la noche y la madrugada, es importante que las familias organicen sus actividades del viernes temprano, como el baño de los niños antes del colegio o la preparación del desayuno, teniendo en cuenta que el suministro podría restablecerse poco a poco después de las 4:00 de la mañana.

EPM recordó que ante cualquier inquietud sobre el servicio de acueducto, los usuarios pueden comunicarse con su línea de atención o consultar sus canales oficiales, donde la empresa publica la programación de mantenimientos y reporta los avances en el restablecimiento del suministro en cada sector.