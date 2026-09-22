Resumen: La rotura se presentó en la conducción Villa Hermosa-Campo Valdés-Berlín de la red primaria de acueducto, generando además afectaciones materiales a terceros en la zona.. Profesionales de las áreas Ambiental y Social hacen presencia en el lugar para acompañar a los vecinos afectados por la emergencia.

¡No han podido recoger agua! Rotura de tubo deja sin agua a varios barrios a horas de iniciar el racionamiento

Minuto30.com .- Una grave emergencia se registra desde la tarde de este lunes 21 de septiembre en el nororiente de Medellín, luego de que el daño en una tubería principal de EPM obligara a suspender el servicio de acueducto. La situación genera gran preocupación entre los habitantes, pues esta afectación imprevista se empata con el inicio de los cortes programados por el fenómeno de El Niño.

La rotura se presentó en la conducción Villa Hermosa-Campo Valdés-Berlín de la red primaria de acueducto, generando además afectaciones materiales a terceros en la zona.

Los detalles y el agravante de la emergencia

El factor crítico (Racionamiento): La situación empeoró el panorama para los habitantes, ya que los barrios afectados pertenecen precisamente a las zonas donde el gerente (e) de EPM, Humberto Iglesias, había anunciado que comenzaría el esquema de racionamiento de agua a partir de este martes 22 de septiembre.

Sectores sin servicio: La interrupción de emergencia, que inició a las 5:00 p. m. del lunes, abarca desde la calle 71 hasta la 88, entre las carreras 42A y 49. Esto impacta a sectores de los barrios Campo Valdés No. 2, Manrique Central No. 1 y No. 2, La Piñuela, Las Esmeraldas, El Pomar, La Salle y Las Granjas.

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Labores ininterrumpidas: En su último reporte de las 9:00 p. m., EPM informó que sus cuadrillas continúan trabajando a toda marcha para reparar el daño lo antes posible. Además, profesionales de las áreas Ambiental y Social hacen presencia en el lugar para acompañar a los vecinos afectados por la emergencia.

Suministro alterno: Mientras se logra restablecer la red, EPM habilitó tres rutas de carrotanques para entregar agua potable a la comunidad afectada en el tramo comprendido entre las calles 71 y 89.

Los usuarios que requieran mayor información o atención por las afectaciones sufridas, pueden comunicarse a la Línea de Atención al Cliente de EPM: 604 44 44 115.