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    «El llamado fue escuchado»: Alcaldía de Bello tras ser enviada a prisión la joven implicada en la muerte de un bebé

    La presunta victimaria fue capturada por parte de servidores de la Policía Nacional el viernes 25 de septiembre

    Publicado por: SoloDuque

    “Es doloroso e inaceptable”: Concejal de Bogotá denuncia demora de EPS en tratamiento para su bebé de 9 meses
    Imagen tomada de redes sociales para ilustrar la nota. Créditos a quien corresponda
    «El llamado fue escuchado»: Alcaldía de Bello tras ser enviada a prisión la joven implicada en la muerte de un bebé

    Resumen: La Administración Municipal había hecho un llamado a las autoridades competentes para que se diera prioridad a este caso y determinar las circunstancias en las cuales ocurrieron los acontecimientos, voz que fue escuchada.

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    La Alcaldía de Bello se siente complacida con la decisión de la Fiscalía General de la Nación de judicializar a la mujer de 18 años que está vinculada al fallecimiento de un menor de 7 meses, ocurrida la semana pasada.

    Según las investigaciones del ente oficial, ella sería la presunta responsable de los golpes y maltratos recibidos por el menor, los cuales ocasionaron su muerte, y fue trasladada a un centro penitenciario para continuar con el proceso.

    La presunta victimaria fue capturada por parte de servidores de la Policía Nacional el viernes 25 de septiembre y sobre ella se imputó el delito de homicidio agravado, cargo que no fue aceptado por la mujer.

    La Administración Municipal había hecho un llamado a las autoridades competentes para que se diera prioridad a este caso y determinar las circunstancias en las cuales ocurrieron los acontecimientos, voz que fue escuchada.

    Lea también: Alcaldía de Bello pide esclarecer la muerte del bebé de 7 meses y revela que se adelantaba su retiro del hogar

    Situaciones como estas no pueden volver a presentarse y, por eso, se recuerda a la ciudadanía que en caso de ser testigos o conocer alguna situación de violencia en contra de menores de edad, existen líneas de atención y denuncia como la 141 del ICBF o el 123 de la Policía Nacional.

    Porque proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes es una responsabilidad de todos, desde la estrategia «Bello, la ciudad de los niños» seguimos fortaleciendo la prevención de la violencia contra los menores de la ciudad.

    Lea también: Autoridades investigan la extraña muerte de un bebé de siete meses que ingresó con múltiples golpes a un hospital en Medellín

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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