«El llamado fue escuchado»: Alcaldía de Bello tras ser enviada a prisión la joven implicada en la muerte de un bebé

Resumen: La Administración Municipal había hecho un llamado a las autoridades competentes para que se diera prioridad a este caso y determinar las circunstancias en las cuales ocurrieron los acontecimientos, voz que fue escuchada.
La Alcaldía de Bello se siente complacida con la decisión de la Fiscalía General de la Nación de judicializar a la mujer de 18 años que está vinculada al fallecimiento de un menor de 7 meses, ocurrida la semana pasada.
Según las investigaciones del ente oficial, ella sería la presunta responsable de los golpes y maltratos recibidos por el menor, los cuales ocasionaron su muerte, y fue trasladada a un centro penitenciario para continuar con el proceso.
La presunta victimaria fue capturada por parte de servidores de la Policía Nacional el viernes 25 de septiembre y sobre ella se imputó el delito de homicidio agravado, cargo que no fue aceptado por la mujer.
La Administración Municipal había hecho un llamado a las autoridades competentes para que se diera prioridad a este caso y determinar las circunstancias en las cuales ocurrieron los acontecimientos, voz que fue escuchada.
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Situaciones como estas no pueden volver a presentarse y, por eso, se recuerda a la ciudadanía que en caso de ser testigos o conocer alguna situación de violencia en contra de menores de edad, existen líneas de atención y denuncia como la 141 del ICBF o el 123 de la Policía Nacional.
Porque proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes es una responsabilidad de todos, desde la estrategia «Bello, la ciudad de los niños» seguimos fortaleciendo la prevención de la violencia contra los menores de la ciudad.
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