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Resumen: La Administración Municipal había hecho un llamado a las autoridades competentes para que se diera prioridad a este caso y determinar las circunstancias en las cuales ocurrieron los acontecimientos, voz que fue escuchada.

«El llamado fue escuchado»: Alcaldía de Bello tras ser enviada a prisión la joven implicada en la muerte de un bebé

La Alcaldía de Bello se siente complacida con la decisión de la Fiscalía General de la Nación de judicializar a la mujer de 18 años que está vinculada al fallecimiento de un menor de 7 meses, ocurrida la semana pasada.

Según las investigaciones del ente oficial, ella sería la presunta responsable de los golpes y maltratos recibidos por el menor, los cuales ocasionaron su muerte, y fue trasladada a un centro penitenciario para continuar con el proceso.

La presunta victimaria fue capturada por parte de servidores de la Policía Nacional el viernes 25 de septiembre y sobre ella se imputó el delito de homicidio agravado, cargo que no fue aceptado por la mujer.

La Administración Municipal había hecho un llamado a las autoridades competentes para que se diera prioridad a este caso y determinar las circunstancias en las cuales ocurrieron los acontecimientos, voz que fue escuchada.

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Situaciones como estas no pueden volver a presentarse y, por eso, se recuerda a la ciudadanía que en caso de ser testigos o conocer alguna situación de violencia en contra de menores de edad, existen líneas de atención y denuncia como la 141 del ICBF o el 123 de la Policía Nacional.

Porque proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes es una responsabilidad de todos, desde la estrategia «Bello, la ciudad de los niños» seguimos fortaleciendo la prevención de la violencia contra los menores de la ciudad.

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