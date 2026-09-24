Resumen: La alcaldía rechazó de manera categórica cualquier acto que ponga en riesgo la integridad de la niñez y recordó las canales habilitados para denunciar oportunamente situaciones de maltrato físico o psicológico

Alcaldía de Bello pide esclarecer la muerte del bebé de 7 meses y revela que se adelantaba su retiro del hogar

Minuto30.com .- La Alcaldía de Bello lamentó públicamente el fallecimiento del menor de siete meses procedente del asentamiento Nueva Jerusalén y solicitó a la Fiscalía General de la Nación, la Policía y el ICBF priorizar las investigaciones para determinar las causas de su deceso en el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín.

El pronunciamiento oficial de la administración municipal aporta los siguientes datos clave sobre la atención e intervención del caso:

Inconsistencia médica: El menor fue trasladado al centro hospitalario el lunes 21 de septiembre por su madre, una joven de 18 años de nacionalidad extranjera, quien afirmó que el niño había sufrido caídas accidentales en la vivienda. Sin embargo, los especialistas médicos dieron aviso inmediato a las autoridades al detectar severas lesiones —como asfixia, edema cerebral e insuficiencia respiratoria— incompatibles con el relato entregado.

Intervención de protección: Ante la gravedad de los hallazgos, la Secretaría de Inclusión Social de Bello y el ICBF activaron de inmediato los protocolos de restablecimiento de derechos para ubicar al bebé en un hogar sustituto de cuidado especial. No obstante, el traslado no logró concretarse debido al fallecimiento del menor mientras recibía atención médica.

La alcaldía rechazó de manera categórica cualquier acto que ponga en riesgo la integridad de la niñez y recordó las canales habilitados para denunciar oportunamente situaciones de maltrato físico o psicológico: la línea 141 del ICBF, la línea 123 de la Policía Nacional, o de manera presencial en Comisarías de Familia, Personerías y la Fiscalía.

En contexto: Autoridades investigan la extraña muerte de un bebé de siete meses que ingresó con múltiples golpes a un hospital en Medellín