Autoridades investigan la extraña muerte de un bebé de siete meses que ingresó con múltiples golpes a un hospital en Medellín

Resumen: Tras la confirmación del deceso y la gravedad de las heridas, el centro asistencial notificó oficialmente la situación a la Policía Nacional pasado el mediodía de este martes.
Minuto30.com .- Organismos judiciales del Valle de Aburrá asumieron la investigación para esclarecer la muerte de un bebé de apenas siete meses de edad que perdió la vida en el Hospital Pablo Tobón Uribe tras ser ingresado con severos signos de violencia.
Se conoció que el menor fue llevado al servicio de urgencias el lunes 21 de septiembre por su madre, una joven de 18 años de nacionalidad venezolana. inicialmente la joven dijo que el niño habría sufrido «varias caídas» al interior de su vivienda, ubicada en el barrio Nueva Jerusalén del municipio de Bello.
Dictamen médico del bebé
El dictamen clínico evidenció un cuadro médico mucho más severo que el sugerido por un accidente casero. El bebé presentaba asfixia e insuficiencia respiratoria aguda, edema cerebral, choque traumático e hipovolémico, y un trauma craneoencefálico severo, lesiones que finalmente le causaron la muerte el martes 22 de septiembre.
Tras la confirmación del deceso y la gravedad de las heridas, el centro asistencial notificó oficialmente la situación a la Policía Nacional pasado el mediodía de este martes.
Luego de realizarse la inspección técnica del cadáver en la institución de salud, los esfuerzos de los entes investigativos se centran en determinar las verdaderas causas de las múltiples lesiones y establecer si los padres, como primeros responsables de su cuidado, tienen algún grado de implicación y responsabilidad penal en la tragedia.
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