Entregan el cuerpo desaparecido en combate de un guerrillero de las FARC en Colombia

Bogotá, 2 oct (EFE).- La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) informó este lunes que entregó el cuerpo de Daniel Hernández Ramírez, un guerrillero de las FARC que murió en un enfrentamiento armado y fue desaparecido en 1991 en el municipio de Santander de Quilichao, en el departamento colombiano del Cauca.

Daniela Mostacilla, su hija, no lo conoció, pues nació apenas 4 días después de la muerte del excombatiente, pero persistió en la búsqueda de su cuerpo para poder darle sepultura. "En el camino me hablaron cosas buenas, cosas horribles pero yo decía: él es mi papá y no voy a dejar de persistir", explicó a la UBPD.

Fue ella la que reunió, durante 17 años, información, fuentes e hipótesis sobre lo que pudo ocurrir con su padre, pero los testimonios eran escasos y no había apenas registros.

"Mi papá en el contexto del conflicto armado era una persona invisible dado que él era excombatiente y se ha dado una mirada muy inhumana a los procesos de búsqueda que hay con estas personas", alega la joven de 32 años.

Incluso la identidad era un reto, no tenía ni documento de identificación por pertenecer a la guerrilla, pero buscó en relatos, periódicos y otras pruebas documentales para reconstruir los hechos de 1991 que le permitieron en 2020 ubicar el sitio donde estaría inhumado su padre.

La UBPD y las autoridades indígenas del resguardo San Lorenzo de Caldono acompañaron el proceso de exhumación en marzo de 2020 y tras la identificación por Medicina Legal y que se comprobara la lineación genética con la hija, se logró verificar que efectivamente se trataba de Daniel Hernández.

La UBPD es el organismo encargado de buscar a las 103.955 personas reportadas como desaparecidas en Colombia hasta 2016, de las cuales 89.782 aún no han sido encontradas.

Por: EFE