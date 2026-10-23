Encuentros Regionales: Gobierno Nacional identificó 48 proyectos por $57,6 billones en Antioquia

Resumen: El Gobierno Nacional identificó 48 proyectos de inversión en Antioquia por $57,6 billones durante la instalación de los Encuentros Regionales del Plan Nacional de Desarrollo en la UPB de Medellín. El portafolio podría generar cerca de 1,6 millones de empleos y su ejecución dependerá de la cofinanciación entre la Nación, la Gobernación, las alcaldías y el sector privado.

El Gobierno Nacional identificó cerca de 48 proyectos de inversión para Antioquia por un valor estimado de $57,6 billones, en el marco de la instalación de los Encuentros Regionales del Plan Nacional de Desarrollo, una jornada que se realiza este viernes en la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) de Medellín.

El anuncio lo hizo el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Julián Buitrago, quien planteó trabajar de la mano con la región en seis frentes: seguridad, reconstrucción, desarrollo social, conectividad, economía y educación. La jornada reúne a representantes del Gobierno Nacional, de la Gobernación y a alcaldes del departamento.

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Un portafolio que depende de la cofinanciación

Según Buitrago, la ejecución de los recursos dependerá de la participación de la Gobernación de Antioquia, las alcaldías, los inversionistas y otros actores, en medio de unas finanzas públicas que el propio funcionario calificó como críticas.

En ese sentido, el DNP precisó que la viabilidad de los proyectos dependerá de esquemas de cofinanciación entre el Gobierno Nacional, la Gobernación, las alcaldías y alianzas con el sector privado e inversionistas. De ahí que el llamado de Planeación haya sido a sumar esfuerzos entre lo público y lo privado.

Como lo reportó El Colombiano, las iniciativas combinan inversiones en ejecución, proyectos en estructuración y propuestas de financiación pública, privada y mixta, que buscan fortalecer la conectividad, la competitividad, la transformación productiva y el acceso a servicios en el departamento.

El objetivo mayor de esta apuesta es aportar a la meta del llamado Milagro Económico: un crecimiento nacional del 6 % en 2030. Para el Gobierno Nacional, Antioquia es una pieza clave para alcanzar esa meta por su peso en la economía del país.

Antioquia, una región estratégica para el país

Durante su intervención en los Encuentros Regionales, el director del DNP consideró que Antioquia es una región estratégica para el crecimiento económico y la conexión del país. El departamento reúne a siete millones de personas en 125 municipios y aporta el 15 % del producto interno bruto (PIB) nacional.

Además, el funcionario señaló que Antioquia generó $277 billones de PIB en 2025, según las cifras presentadas durante su discurso de instalación.

Buitrago también explicó que la ejecución de este portafolio de inversión podría generar alrededor de 1,6 millones de empleos, de los cuales unos 225.792 serían puestos de trabajo directos. La idea del Gobierno Nacional es que esa capacidad económica se traduzca en más empleo, mejor infraestructura y más servicios para los antioqueños.

“Son un departamento modelo para el país y por eso queremos desde el Gobierno Nacional trabajar juntos para impulsar todos esos macroproyectos que permitirán crecer al 6 % y convertirnos en una patria milagro”, añadió el director de Planeación.

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Siete mesas de trabajo en la UPB

El encuentro regional también es liderado por el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, y cuenta con la presencia de las ministras de Minas, Transporte, Tecnología y Deporte, así como del gobernador de Antioquia y del alcalde encargado de Medellín.

La jornada de los Encuentros Regionales se desarrolla con siete mesas de trabajo, en las que arranca la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, capítulo Antioquia, con los aportes de la Gobernación y de los alcaldes del departamento.

Estos espacios regionales hacen parte de la ruta del Gobierno Nacional para construir el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, bautizado como “Colombia, La Patria Milagro”, que se socializa en las distintas regiones del país para recoger las prioridades de la ciudadanía.