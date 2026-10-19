Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Neivi Berrío, joven cartagenera de 19 años, fue hallada con vida en La Minorista, en Medellín, y las alcaldías de ambas ciudades facilitan su regreso a casa.

Encontraron con vida a Neivi Berrío, la joven cartagenera que estaba desaparecida en Medellín

La joven cartagenera Neivi Berrío Barrios, de 19 años, que estaba desaparecida, fue encontrada con vida en el sector de La Minorista, en el centro de Medellín. Así lo confirmaron el viernes 16 de octubre los alcaldes de Medellín, Federico Gutiérrez, y de Cartagena, Dumek Turbay.

Según el alcalde Gutiérrez, el hallazgo fue posible gracias al trabajo de la Ruta Urgente de Búsqueda de la Alcaldía de Medellín, la Alcaldía de Cartagena y la ayuda de la ciudadanía. «Neivi está con vida y fue encontrada en el sector de la Minorista», señaló.

Lea también: ¡Una luz de esperanza! La mayoría de menores desaparecidos en Medellín son encontrados con vida

Acompañamiento para su regreso a casa

El mandatario agregó que se trabaja de manera articulada con el alcalde de Cartagena y con las autoridades para acompañarla y facilitar su regreso con su familia. «Queremos que pueda reencontrarse con los suyos y empezar una nueva etapa en su vida», expresó.

Carlos Arcila, secretario de Paz y Derechos Humanos de Medellín, indicó que la joven recibió acompañamiento psicológico, jurídico y ayuda humanitaria, y que su regreso a Cartagena fue gestionado con el apoyo de ambas alcaldías.

La Ruta Urgente de Búsqueda es un mecanismo de la Secretaría de Paz y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín para atender casos de personas cuyo paradero se desconoce.

También te puede interesar: «Es ahora o nunca»: Fico anuncia nuevos operativos en el Parque Lleras y responde a las críticas

Por su parte, el alcalde Turbay confirmó que la joven ya se reencontró con su familia y destacó el trabajo conjunto con Medellín: «Paso fundamental para su recuperación integral».

Los mensajes de los alcaldes

Encontramos a Neivi Berrios🙏🏻. Desde Medellín nos pusimos en la tarea de encontrarla y, gracias al trabajo de nuestra Ruta Urgente de Búsqueda, la @AlcaldiaCTG y la ayuda de la gente, hoy podemos dar esta buena noticia: Neivi está con vida y fue encontrada en el sector de la Minorista. Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad Estamos trabajando con el alcalde de Cartagena, @dumek_turbay , y las autoridades para acompañarla y facilitar su regreso con su familia. Queremos que pueda reencontrarse con los suyos y empezar una nueva etapa en su vida. Cuando trabajamos juntos, pasan cosas buenas. ❤️ — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) October 16, 2026