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Encontraron con vida a Neivi Berrío, la joven cartagenera que estaba desaparecida en Medellín

La joven de 19 años fue ubicada en La Minorista por la Ruta Urgente de Búsqueda de la Alcaldía de Medellín y volverá a Cartagena con su familia, informaron.

Publicado por: SoloDuque

Alcaldía de Medellín, La Alpujarra
Foto: Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0)
Encontraron con vida a Neivi Berrío, la joven cartagenera que estaba desaparecida en Medellín

Resumen: Neivi Berrío, joven cartagenera de 19 años, fue hallada con vida en La Minorista, en Medellín, y las alcaldías de ambas ciudades facilitan su regreso a casa.

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La joven cartagenera Neivi Berrío Barrios, de 19 años, que estaba desaparecida, fue encontrada con vida en el sector de La Minorista, en el centro de Medellín. Así lo confirmaron el viernes 16 de octubre los alcaldes de Medellín, Federico Gutiérrez, y de Cartagena, Dumek Turbay.

Según el alcalde Gutiérrez, el hallazgo fue posible gracias al trabajo de la Ruta Urgente de Búsqueda de la Alcaldía de Medellín, la Alcaldía de Cartagena y la ayuda de la ciudadanía. «Neivi está con vida y fue encontrada en el sector de la Minorista», señaló.

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Acompañamiento para su regreso a casa

El mandatario agregó que se trabaja de manera articulada con el alcalde de Cartagena y con las autoridades para acompañarla y facilitar su regreso con su familia. «Queremos que pueda reencontrarse con los suyos y empezar una nueva etapa en su vida», expresó.

Carlos Arcila, secretario de Paz y Derechos Humanos de Medellín, indicó que la joven recibió acompañamiento psicológico, jurídico y ayuda humanitaria, y que su regreso a Cartagena fue gestionado con el apoyo de ambas alcaldías.

La Ruta Urgente de Búsqueda es un mecanismo de la Secretaría de Paz y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín para atender casos de personas cuyo paradero se desconoce.

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Por su parte, el alcalde Turbay confirmó que la joven ya se reencontró con su familia y destacó el trabajo conjunto con Medellín: «Paso fundamental para su recuperación integral».

Los mensajes de los alcaldes

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Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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