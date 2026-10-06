Resumen: Entre enero de 2024 y septiembre de 2026, la Ruta Urgente de Búsqueda de Medellín recibió 538 reportes de menores desaparecidos. De ellos, 504 fueron ubicados con vida, ocho fueron encontrados sin vida y 26 continúan en búsqueda. La mayoría de los casos corresponde a adolescentes entre 12 y 17 años, por lo que el Distrito insiste en reportar cualquier ausencia de manera inmediata para activar las rutas de protección.

¡Una luz de esperanza! La mayoría de menores desaparecidos en Medellín son encontrados con vida

Entre enero de 2024 y septiembre de 2026, la Ruta Urgente de Búsqueda de Medellín recibió reportes sobre el paradero desconocido de 1.498 personas cuya edad estaba identificada. De ellas, 538 eran menores de 18 años, una cifra que representa aproximadamente uno de cada tres casos registrados durante el periodo.

El seguimiento realizado por esta estrategia del Distrito muestra que, entre los menores reportados, 504 fueron ubicados con vida, mientras que ocho fueron encontrados sin vida y otros 26 permanecen en la Ruta de Búsqueda.

La mayoría de los casos corresponde a adolescentes

De los 538 menores incluidos en los reportes, 474 tenían entre 12 y 17 años, lo que concentra la mayor parte de los casos en la población adolescente. Para la Alcaldía, esta situación evidencia la necesidad de reforzar las acciones de prevención y acompañamiento tanto para los menores como para sus familias.

Dentro de los registros también aparecen diferentes modalidades relacionadas con las desapariciones. En 124 casos se reportó una ausencia voluntaria, mientras que en otros 367 no quedó registrada una modalidad específica.

Sin embargo, el seguimiento de los casos ha permitido identificar situaciones en las que un adolescente inicialmente se ausenta de manera voluntaria y posteriormente se pierde el contacto con él. De acuerdo con la Ruta, en algunos de estos casos pueden presentarse situaciones de retención u otras vulneraciones de derechos.

Por esta razón, el Distrito insiste en que una ausencia voluntaria no debe considerarse una situación normal cuando se trata de un menor de edad y que el reporte debe hacerse de manera inmediata.

La alerta también está relacionada con los entornos de los menores

El secretario de Paz y Derechos Humanos, Carlos Arcila, explicó que algunos de los casos registrados pueden estar relacionados con diferentes dificultades que atraviesan niñas, niños y adolescentes.

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“Nos preocupa especialmente la situación de nuestras niñas, niños y adolescentes: en algunos casos, estas ausencias pueden estar relacionadas con situaciones como violencia intrafamiliar, dificultades en el entorno familiar o académico, entre otras circunstancias.

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Por eso, desde la Alcaldía de Medellín brindamos acompañamiento y activamos las rutas de protección para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes”, indicó el funcionario.

Durante el seguimiento de los casos, además, se han identificado periodos en los que aumenta la frecuencia de estas ausencias, particularmente alrededor de las fechas relacionadas con la entrega de notas o resultados académicos.

El reporte debe hacerse de inmediato

Ante un caso en el que se desconozca el paradero de un menor o se pierda el contacto con él, la recomendación de la Administración Distrital es activar inmediatamente los mecanismos de búsqueda y protección.

“No es necesario esperar 72 horas para reportar la desaparición de una persona. Ante cualquier situación en la que se desconozca el paradero de un menor o se pierda el contacto con él, se debe reportar de manera inmediata a través de la línea 123 para activar oportunamente las rutas de búsqueda y protección”, enfatizó Arcila.

La Ruta Urgente de Búsqueda también hace seguimiento a los demás reportes de personas desaparecidas. En el periodo comprendido entre enero de 2024 y septiembre de 2026, de acuerdo con la información disponible, 1.255 personas fueron localizadas con vida, mientras que 58 fueron encontradas sin vida y 170 continúan en la Ruta de Búsqueda.

También hay casos priorizados por posible desaparición forzada o involuntaria

Dentro del trabajo de seguimiento, el Distrito priorizó 18 casos que aparecen registrados en la base de datos bajo las modalidades de desaparición forzada o involuntaria.

La priorización busca fortalecer el seguimiento de estas situaciones y orientar posibles acciones relacionadas con memoria, acompañamiento psicosocial y apoyo jurídico.

Las cifras hacen parte del seguimiento que realiza la Ruta Urgente de Búsqueda en Medellín y permiten identificar tanto los resultados de localización como los casos que todavía requieren atención y seguimiento por parte de las autoridades.