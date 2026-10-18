Resumen: El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que continuarán los operativos en el Parque Lleras, en El Poblado, como parte de las acciones para recuperar este sector. El mandatario defendió las intervenciones en establecimientos comerciales frente a las críticas, aseguró que los locales inspeccionados están identificados y señaló que detrás de algunos delitos habría estructuras criminales locales e internacionales. También afirmó que ya se han realizado capturas y que habrá nuevos procedimientos, aunque no precisó fechas ni cifras.

«Es ahora o nunca»: Fico anuncia nuevos operativos en el Parque Lleras y responde a las críticas

La intervención del Parque Lleras, en el sector de El Poblado, continuará como parte de las acciones que adelanta la Alcaldía de Medellín para recuperar este espacio. Así lo aseguró el alcalde Federico Gutiérrez, quien anunció nuevos procedimientos y defendió las actuaciones realizadas en establecimientos comerciales, luego de que surgieran cuestionamientos sobre el alcance de los operativos.

El mandatario se pronunció a través de su cuenta de X, donde insistió en que las intervenciones no terminarán por ahora y que el objetivo es recuperar completamente el sector. «Y vienen más acciones hasta que lo recuperemos del todo», escribió.

La Administración Municipal ha realizado operativos en este punto de la ciudad con controles a establecimientos, verificaciones de seguridad y actuaciones dirigidas a enfrentar distintas problemáticas. En una intervención adelantada en enero de 2026, por ejemplo, las autoridades reportaron suspensiones temporales de actividades comerciales y otros resultados derivados de los procedimientos.

Fico respondió a las críticas por las intervenciones

En su publicación, Gutiérrez se refirió a quienes consideran excesivas las medidas adoptadas por la Alcaldía y defendió los procedimientos realizados en los locales comerciales.

«Lo cierto es que cada local intervenido está plenamente identificado», afirmó el alcalde, quien reiteró que las acciones continuarán mientras avanza el propósito de recuperar el Parque Lleras.

Estamos recuperando el Parque Lleras. Algunos dicen que los operativos que estamos haciendo desde la @AlcaldiadeMed son exagerados. Lo cierto es que cada local intervenido está plenamente identificado. Y vienen más acciones hasta que lo recuperemos del todo. Hay estructuras criminales no solo locales, sino internacionales detrás de muchos de los delitos que hoy se cometen allí. Ya se han dado capturas y vienen más.

Los que hoy van allá no es el tipo de turista que queremos en Medellín. Entiendo que quienes se han lucrado económicamente de todo lo que ha ocurrido allí, estén molestos conmigo. No vine a congraciarme con quienes hacen mal las cosa. Vine a trabajar por mi ciudad, por mi gente.

Vamos con toda. Es ahora o nunca. — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) October 18, 2026

El mandatario también señaló que, según la información que maneja, detrás de varios de los delitos que se cometen en el sector habría estructuras criminales de alcance local e internacional.

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«Hay estructuras criminales no solo locales, sino internacionales detrás de muchos de los delitos que hoy se cometen allí», manifestó. Además, aseguró que ya se han producido capturas y anticipó que habrá más, aunque en su mensaje no precisó el número de personas detenidas ni identificó las organizaciones a las que hizo referencia.

El alcalde cuestionó el tipo de turismo que llega al Parque Lleras

Otro de los puntos del pronunciamiento estuvo relacionado con los visitantes que frecuentan este sector de Medellín. Gutiérrez cuestionó algunas de las dinámicas que, según sus declaraciones, se presentan en la zona y aseguró que no corresponden al perfil de turismo que busca promover la ciudad.

«Los que hoy van allá no es el tipo de turista que queremos en Medellín», expresó.

El alcalde también se refirió a las críticas que, según dijo, provienen de personas que se han beneficiado económicamente de las situaciones que se registran en el lugar. Frente a esos cuestionamientos, defendió su gestión y sostuvo que su propósito es trabajar por la ciudad, sin buscar la aprobación de quienes considera responsables de actuaciones indebidas.

«No vine a congraciarme con quienes hacen mal las cosas. Vine a trabajar por mi ciudad, por mi gente», escribió en X.

Finalmente, Gutiérrez reiteró que su Administración mantendrá las intervenciones en el Parque Lleras y cerró su mensaje con una frase con la que enfatizó su intención de continuar adelante con la estrategia: «Vamos con toda. Es ahora o nunca».

Por el momento, el pronunciamiento no incluye un cronograma para las próximas intervenciones ni detalles sobre los nuevos procedimientos anunciados por el mandatario.