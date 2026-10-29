Resumen: Un video que circula en redes sociales muestra a hombres encapuchados que anuncian una supuesta 'limpieza social' y lanzan amenazas de muerte contra presuntos delincuentes en corredores viales del Cauca. La Alcaldía de Popayán y la Policía Metropolitana verifican la autenticidad del material e identifican a los responsables; habilitaron las líneas 123 y 312 276 0227 para denuncias.

Encapuchados anuncian ‘limpieza social’ en Popayán: el video que encendió las alarmas en el Cauca

Temor y conmoción en Popayán por un video que circula en redes sociales en el que varios hombres encapuchados anuncian una supuesta jornada de ‘limpieza social’ y lanzan amenazas de muerte contra ciudadanos a los que señalan de estar detrás de hurtos en diferentes corredores viales del Cauca. Las autoridades ya activaron la verificación del material.

En la grabación, los encapuchados aparecen con el rostro cubierto y presuntamente portan armas. Según afirman, sus amenazas van dirigidas contra quienes estarían relacionados con el hurto de vehículos, motocicletas y pertenencias de pasajeros que se movilizan por las carreteras del departamento.

Aunque el video se volvió viral en cuestión de horas, por ahora no se ha confirmado la identidad de los hombres que aparecen en él ni si pertenecen a alguna organización armada. Las imágenes generaron zozobra entre los habitantes de la capital caucana y entre los transportadores que recorren a diario las vías del departamento.

¿Qué anuncian los encapuchados en el video?

Los encapuchados hacen referencia a presuntos robos cometidos contra conductores, pasajeros y otros usuarios de las carreteras. Según sus declaraciones, estos hechos habrían generado inconformidad entre las comunidades y los transportadores que se movilizan por distintos sectores del Cauca.

Entre los puntos que mencionan figuran la vía Panamericana, en los tramos que comunican a Pasto con Popayán y a la capital caucana con Cali. También hacen referencia a sectores como Cabiyeras y Río Blanco, además de la carretera que conduce hacia el municipio de Totoró.

Los encapuchados aseguran tener identificados a quienes, según sus dichos, estarían detrás de los hurtos, y lanzan advertencias directas en su contra. Las autoridades deberán establecer si el contenido corresponde a una amenaza concreta, si fue grabado recientemente y si existe algún vínculo con estructuras delincuenciales que operen en la región.

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¿Qué han dicho las autoridades de Popayán?

Frente a la circulación de estas imágenes, el secretario de Gobierno de Popayán, Juan Guillermo Cuenca, informó que la Alcaldía, en coordinación con la Policía Metropolitana de Popayán, activó las capacidades institucionales para verificar la autenticidad del material audiovisual e identificar a quienes aparecen en él.

El funcionario rechazó las amenazas y señaló que cualquier situación que ponga en peligro la vida o la integridad de los ciudadanos requiere la atención de las autoridades bajo los procedimientos establecidos por la ley.

También hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la calma y a evitar compartir publicaciones, audios o videos cuya procedencia y autenticidad no hayan sido comprobadas.

Quienes tengan información relacionada con estas amenazas pueden comunicarse con la línea única de emergencias 123 o con el número 312 276 0227, habilitado para recibir datos que contribuyan al esclarecimiento de los hechos.

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¿Qué antecedentes de inseguridad hay en la zona?

Uno de los hechos conocidos recientemente fue la denuncia de un presunto intento de secuestro de dos ciudadanos que se movilizaban en una camioneta por el sector de Río Blanco, en la zona rural de Popayán. El caso fue reportado el pasado 23 de octubre.

Las amenazas de los encapuchados llegan en medio de la preocupación por la seguridad en los corredores viales del departamento, por donde a diario se movilizan cientos de transportadores y viajeros entre el Cauca, Nariño y el Valle del Cauca.

Mientras avanzan las verificaciones, las autoridades reiteraron el llamado a reportar oportunamente cualquier situación sospechosa y a confiar en los canales oficiales de información.