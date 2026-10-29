¡Golpe a la minería ilegal! Destruyen cinco excavadoras que sacaban oro del río Saldaña, en Tolima

Resumen: La Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional destruyeron cinco excavadoras, dos motobombas y tres motores industriales usados para extraer oro de forma ilegal en el río Saldaña, en Chaparral, Tolima. Según la Fuerza Aeroespacial, la maquinaria estaba avaluada en $2.635 millones y la actividad habría generado ingresos ilegales estimados en $1.092 millones mensuales. Las autoridades no precisaron si hubo capturas.

Cinco excavadoras, dos motobombas y tres motores industriales fueron destruidos en una operación coordinada entre la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional contra la extracción ilícita de oro en el río Saldaña, en Chaparral, Tolima.

Según informó la Fuerza Aeroespacial, la maquinaria estaba avaluada en $2.635 millones y la actividad ilegal habría generado ingresos estimados en $1.092 millones mensuales.

Foto: Fuerza Aeroespacial Colombiana

Una operación coordinada en el sur del Tolima

La intervención se realizó en una zona rural de Chaparral, un municipio del sur del Tolima atravesado por el río Saldaña, una de las principales fuentes de agua de esa región del departamento. Allí, según el reporte institucional, operaba maquinaria pesada dedicada a remover tierra y a sacar oro de manera ilegal.

La acción fue adelantada de forma conjunta por la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional, que unieron capacidades para ubicar los puntos de extracción y neutralizar los equipos que se usaban en ellos. Como resultado, fueron destruidas cinco excavadoras, dos motobombas y tres motores industriales, es decir, buena parte de la infraestructura con la que funcionaba la explotación.

Las imágenes divulgadas por las autoridades muestran a uniformados trabajando sobre las máquinas, una de las excavadoras destruida a la orilla de un cauce y una columna de fuego en medio del terreno removido, en un paisaje de montaña con abundante vegetación.

Foto: Fuerza Aeroespacial Colombiana

Un golpe de millones a la minería ilegal

De acuerdo con las cifras entregadas, la maquinaria destruida está avaluada en $2.635 millones. Además, las autoridades estiman que esta actividad produciría ingresos ilegales cercanos a $1.092 millones cada mes, dinero que dejaría de circular en la economía ilegal tras la operación.

La minería ilegal se ha convertido en una de las economías que más preocupan a las autoridades en distintas regiones del país, no solo por el dinero que mueve, sino por el daño que deja en el ambiente. El uso de excavadoras y motobombas en las orillas y en los cauces de los ríos altera el terreno, remueve el suelo y puede afectar la calidad del agua de la que dependen comunidades y ecosistemas.

Por eso, la destrucción de este tipo de equipos es una de las estrategias que utiliza la fuerza pública para golpear la rentabilidad de esta actividad, ya que la maquinaria es una de las inversiones más costosas de quienes la ejercen.

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Presencia de la fuerza pública en la zona

La operación en el río Saldaña se suma a otras acciones que las autoridades han desarrollado en el sur del Tolima contra la explotación ilícita de oro, un territorio en el que en las últimas semanas se han reportado nuevos procedimientos contra maquinaria utilizada en esta actividad.

En esa línea, el trabajo conjunto entre la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional busca ampliar la capacidad de reacción en zonas rurales de difícil acceso, donde la presencia de maquinaria pesada suele ser la principal señal de la extracción ilegal de minerales.

La Fuerza Aeroespacial presentó la acción como una muestra de contundencia operacional frente a este delito, en articulación con la Policía Nacional.

Foto: Fuerza Aeroespacial Colombiana

Qué sigue

Las autoridades han reiterado que continuarán adelantando operaciones contra la minería ilegal y contra las economías que la rodean, con el fin de proteger los recursos naturales y quitarle recursos a quienes se lucran de esta actividad.

Hasta el momento, la información entregada por las instituciones se centra en la destrucción de la maquinaria y en el valor económico del golpe, y no precisa si hubo capturas durante el procedimiento.

Mientras tanto, el valor de la maquinaria destruida y el de los ingresos que habría generado dan una idea del tamaño del negocio que operaba a orillas del río Saldaña, una región donde el agua es clave para el campo y para los habitantes de Chaparral y de los municipios vecinos.

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