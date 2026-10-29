¡Otra vez tras las rejas! Capturan en Barranquilla a alias El Gatico, hijo de Enilce López

Resumen: La Dijín recapturó en Barranquilla a Jorge Luis Alfonso López, alias El Gatico, hijo de Enilce López. La captura se relaciona con el homicidio de Guillermo Montero Carpio, ocurrido en 1997 en Sincelejo, y ocurre unos diez meses después de que saliera con libertad condicional por una condena anterior. Será la justicia la que determine su responsabilidad en este nuevo proceso.

La Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (Dijín) recapturó este jueves 29 de octubre en Barranquilla a Jorge Luis Alfonso López, conocido como alias El Gatico, hijo de la empresaria del chance Enilce López, alias La Gata. La captura ocurrió unos diez meses después de que saliera de prisión con libertad condicional y se relaciona con un homicidio cometido hace casi tres décadas en Sincelejo, Sucre.

Foto: Colprensa

Así fue la captura de alias El Gatico

Según se conoció, detectives de la Dijín que viajaron desde Bogotá llevaron a cabo el procedimiento en la mañana de este jueves, en el norte de Barranquilla. De acuerdo con información conocida en medios regionales y nacionales, la diligencia se realizó en una clínica de la ciudad, el mismo centro asistencial donde en mayo de 2024 hombres armados atentaron contra la vida de López.

Fuentes cercanas al caso indicaron que las autoridades adelantan las diligencias preliminares y que la operación se habría desarrollado en el marco de una investigación a cargo de una fiscalía especializada. Hasta el momento no se conoce un balance oficial detallado sobre las circunstancias en que fue ubicado.

El crimen de 1997 por el que lo buscaban

La captura está relacionada con el homicidio de Guillermo Montero Carpio, ocurrido el 11 de junio de 1997 en Sincelejo, Sucre. Según se ha reportado, la víctima era un reconocido líder campesino de la región y habría sido atacada en el parqueadero de una empresa de chance, negocio en el que, de acuerdo con los reportes, López se desempeñaba como gerente en esa época.

El proceso se adelanta bajo la Ley 600 de 2000, el antiguo sistema penal colombiano, y será la justicia la que determine si el capturado fue o no responsable de este hecho. Como en todos los casos, López goza de la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia en firme por este proceso.

Una condena anterior y una libertad polémica

Alias El Gatico ya había sido condenado por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir, por el asesinato del periodista Rafael Enrique Prins Velásquez, un crimen ocurrido en Magangué, Bolívar.

A finales del año pasado, una jueza de ejecución de penas de Barranquilla le concedió la libertad condicional. En su decisión, el despacho reconoció como tiempo cumplido 229 meses y 18 días de prisión, sumando la privación efectiva de la libertad y las redenciones por trabajo y estudio. La determinación generó polémica en la capital del Atlántico y fue objeto de cuestionamientos.

Ahora, de acuerdo con lo informado, los investigadores y la Fiscalía General de la Nación estudian la viabilidad de trasladar el caso fuera de Barranquilla, ante los presuntos favorecimientos judiciales que se habrían presentado en esa ciudad.

El atentado de 2024 en la clínica

El nombre de López volvió a sonar con fuerza en mayo de 2024, cuando hombres armados, algunos de ellos disfrazados de policías, ingresaron a una clínica de Barranquilla en la que se encontraba y abrieron fuego. En ese ataque murieron dos personas y él resultó herido. Un tiempo después falleció también un hombre que había quedado herido en el hecho.

Ese atentado todavía genera preguntas, pues las autoridades no han esclarecido por completo quiénes estuvieron detrás ni cuál fue el móvil. Según reportes, al parecer López intentó ingresar de nuevo a ese mismo centro asistencial antes de ser capturado este jueves.

Quién es alias El Gatico

Jorge Luis Alfonso López es hijo de Enilce López Romero, conocida como La Gata, una de las empresarias del chance más mencionadas del país en los últimos años por sus procesos judiciales. Según los reportes, él se desempeñó como gerente de una empresa de chance en Sucre.

Su nombre ha estado ligado a la justicia desde hace años: pasó por cárcel, por detención domiciliaria y por nuevos regresos a prisión, además de una controversia en 2023 por su designación como gestor de paz, que derivó en la suspensión temporal de la aplicación de su pena.

Qué sigue en el proceso

Tras la captura, deberá ser puesto a disposición de la autoridad judicial competente para definir su situación jurídica en el proceso por el homicidio de 1997. Será la Fiscalía la que determine los cargos y las solicitudes que presentará ante un juez, mientras se conocen más detalles oficiales de la captura.

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