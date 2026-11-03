¡Momento de pánico! Paciente psiquiátrica atacó a tres trabajadoras de la salud en hospital de Turbo

Resumen: Tres trabajadoras de la salud del Hospital Francisco Valderrama, en Turbo, fueron atacadas por una paciente que, según el reporte de la gerencia del centro médico, es una paciente psiquiátrica. La mujer las hirió con un arma cortopunzante y tuvo que ser contenida por el personal de vigilancia, en medio del pánico de los demás pacientes. La institución aseguró que no está habilitada para hospitalizar pacientes psiquiátricos y pidió a las EPS y a las EAPB agilizar los traslados a lugares óptimos, además de pedir a los familiares acompañar a los pacientes en todo momento.

Una nueva agresión contra el personal de la salud se registró en Turbo, uno de los municipios más importantes del Urabá antioqueño, cuyo Hospital Francisco Valderrama es el centro médico de referencia para gran parte de la subregión. Según el reporte de la gerencia del Hospital Francisco Valderrama, una mujer que se encontraba en atención en ese centro médico atacó con un arma cortopunzante a tres trabajadoras de la salud, quienes resultaron con lesiones en diferentes partes del cuerpo.

De acuerdo con la información divulgada por Caracol Radio, la mujer, descrita por la institución como una paciente psiquiátrica, tuvo que ser contenida por el personal de vigilancia del hospital para evitar que más personas resultaran heridas. El hecho se presentó este lunes festivo y generó alarma entre los demás usuarios del centro médico.

¿Qué pasó dentro del Hospital Francisco Valderrama?

Según el reporte de la gerencia, las tres trabajadoras de la salud recibieron heridas en diferentes partes del cuerpo producto del ataque con el arma cortopunzante. La situación, además, generó momentos de pánico entre los pacientes y el personal médico que se encontraban en la institución. Una vocera del Hospital Francisco Valderrama le explicó a Caracol Radio que contener a la mujer requirió la llegada de refuerzos del equipo de vigilancia.

“Para poder contenerla hubo que llegar refuerzos de los vigilantes para que estos por medios físicos pudieran contenerla y no causara daño a cualquiera de los otros pacientes que se encuentran en la institución, los cuales corrieron y entraron en pánico al ver la situación que se presentó con esta usuaria”, señaló la vocera.

Las cámaras de seguridad del centro médico registraron el momento de la agresión. Las imágenes, divulgadas por Teleantioquia, muestran la angustia que se vivió en los corredores del hospital mientras el personal buscaba controlar la situación.

🚨 Una paciente atacó con un arma blanca a tres trabajadoras de la salud en el Hospital Francisco Valderrama, de Turbo. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que la mujer agredió a las funcionarias y generó momentos de pánico entre el personal médico y los pacientes. La institución aseguró que no está habilitada para hospitalizar pacientes psiquiátricos y pidió a las EPS agilizar los traslados. — Teleantioquia (@Teleantioquia) November 3, 2026

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El hospital no está habilitado para hospitalizar pacientes psiquiátricos

Tras la emergencia, la institución insistió en un llamado que, según su gerencia, ya había hecho en varias ocasiones: el Hospital Francisco Valderrama no cuenta con un espacio, ni con la habilitación, para hospitalizar pacientes psiquiátricos.

Por eso, el centro médico les pidió a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) agilizar las autorizaciones de traslado de las personas con diagnósticos psiquiátricos hacia instituciones que sí cuenten con las condiciones y los espacios óptimos para atenderlos. De acuerdo con la administración, la falta de un espacio adecuado para este tipo de pacientes expone tanto a los trabajadores de la salud como a los demás usuarios que acuden a la institución.

La administración del hospital también les solicitó a los familiares de los pacientes que los acompañen en todo momento durante su estancia en la institución, con el fin de evitar que se descompensen y se presenten nuevas agresiones contra el personal de la salud que los atiende.

Un hospital que ya había pedido ayuda

No es la primera vez que el Hospital Francisco Valderrama le hace un llamado a las aseguradoras. En enero de 2025, la institución denunció que estaba al borde del colapso por cuenta de las deudas que las EPS mantenían con el centro médico, que atiende a gran parte de la población de la subregión de Urabá.

El ataque a las tres trabajadoras de la salud se conoció un día después de que las autoridades celebraran la rehabilitación de la vía entre Turbo y Nuevo Antioquia, una de las principales salidas terrestres de la subregión, que había quedado afectada por el terremoto en Panamá.

Hasta el momento no se ha dado a conocer el estado de salud detallado de las funcionarias heridas, ni se conoce si la paciente fue remitida a una institución especializada. Serán las autoridades competentes las encargadas de adelantar las investigaciones del caso.

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