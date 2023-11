En un mes ha habido el doble de actos antisemitas en Francia que en todo 2022, casi 1.100

in

París, 7 nov (EFE).- Cerca de 1.100 actos antisemitas se han registrado en Francia desde los ataques de Hamás en Israel el 7 de octubre, una cifra que duplica en un solo mes la de todo el año 2022, señaló este martes el ministro del Interior, Gérald Darmanin.

"Hay muchísimos", destacó el ministro en una entrevista a la emisora Sud Radio en la que explicó que las fuerzas del orden han llevado a cabo 490 detenciones a presuntos autores de esos actos, de los cuales 120 son extranjeros.

Como la voluntad del Gobierno es expulsar a esos extranjeros, se está procediendo a retirar el permiso de residencia a los que estaban en situación regular en Francia y a poner en centros de retención a algunos sin papeles.

Darmanin precisó que tres de esas personas ya han sido expulsadas de Francia y hay una quincena en centros de retención.

En cuanto a la aparición de decenas de estrellas de David pintadas en fachadas de edificios de París y de otras ciudades, supuestamente para señalar viviendas o comercios de judíos, aunque no quiso dar detalles, el titular de Interior dio a entender que las filtraciones a la prensa sobre la investigación son ciertas.

Se refería a las informaciones reveladas hoy por la emisora France Info, según la cual los investigadores barajan que detrás de esas pintadas hay una operación de desestabilización política dirigida por las autoridades rusas.

Esas sospechas derivan del arresto de una pareja de moldavos hace una decena de días cuando estaban pintando esas estrellas de David, que confesaron luego a la policía que lo habían hecho por encargo de un ruso que les había pagado.

Varios días después, las fuerzas del orden consiguieron identificar con cámaras de vigilancia en la calle a otra pareja que huyó de Francia, lo que hace pensar en "una operación comando" que en realidad encubre una maniobra de Moscú para desestabilizar el ambiente político en Francia.

Por otro lado, Darmanin se reafirmó en sus declaraciones contra Karim Benzema, al que había acusado en particular de proximidad con los Hermanos Musulmanes, un grupo islamista que no está prohibido en Francia, y con el que el futbolista ha asegurado que no tiene ninguna relación.

El ministro reiteró el reproche de que personas influyentes en las redes como Benzema "no son capaces de hacer un tweet" para condenar el atentado terrorista contra un profesor asesinado por un yihadista en un liceo francés en octubre o los ataques de Hamás en Israel, en los que fueron asesinados al menos 40 franceses, cuando sí que publicó un mensaje en apoyo de los palestinos bombardeados en Gaza.

Preguntado sobre la posibilidad de prohibir en Francia los Hermanos Musulmanes, respondió que "es fácil decirlo, pero es difícil hacerlo" porque este movimiento "muy peligroso" a su parecer, está más presente en internet que físicamente en Francia, tiene ramificaciones internacionales y una acción de propaganda en línea.

El titular francés de Interior contó que trabaja con sus homólogos europeos en esa cuestión.

Por: EFE