Resumen: El Ejército Nacional encontró un depósito ilegal en la vereda El Torrente, zona rural de Ituango, Antioquia, durante operaciones militares adelantadas por tropas de la Cuarta Brigada. En el lugar fueron incautadas dos armas cortas, 26 cartuchos, dos proveedores para pistola, dos dispositivos explosivos improvisados y dos radios de comunicación. Según la institución, uno de los equipos habría sido acondicionado para activar los explosivos. El material pertenecería presuntamente a la Subestructura 18, facción Iván Mordisco, y su ubicación afectaría las capacidades logísticas y armadas de este grupo ilegal.

Armas, explosivos y un radio adaptado para activarlos: el hallazgo del Ejército en Ituango

Un depósito ilegal con armas, municiones, explosivos y equipos de comunicación fue localizado por soldados del Ejército Nacional en zona rural de Ituango, Antioquia. El hallazgo se produjo en la vereda El Torrente, durante operaciones militares adelantadas por tropas de la Cuarta Brigada, y el material pertenecería presuntamente al grupo armado organizado residual (GAO-r) Subestructura 18, facción Iván Mordisco.

En el lugar, los uniformados del Batallón de Infantería Liviana N.° 10 Coronel Atanasio Girardot encontraron dos armas cortas, 26 cartuchos y dos proveedores para pistola. También ubicaron dos dispositivos explosivos improvisados y dos radios de comunicación, uno de los cuales estaría acondicionado para activar los artefactos.

Uno de los radios estaría acondicionado para activar explosivos

La presencia de este equipo de comunicación hace parte de los detalles destacados por la institución en el reporte de la operación. De acuerdo con la información militar, uno de los radios habría sido adaptado para la activación de los dispositivos explosivos encontrados en el depósito.

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El Ejército no entregó información adicional sobre las características del armamento, el funcionamiento de los artefactos ni las circunstancias en las que se almacenaba el material. Tampoco reportó capturas relacionadas con el procedimiento o precisó si los elementos estaban destinados a una acción específica.

Operaciones militares en el norte de Antioquia

Según la Cuarta Brigada, la ubicación del depósito afecta las capacidades logísticas y armadas de la estructura ilegal a la que presuntamente pertenecerían los elementos. La institución también indicó que estas operaciones buscan prevenir posibles acciones terroristas y proteger a la población civil y a los integrantes de la Fuerza Pública.

El procedimiento se enmarca en las acciones militares que se desarrollan en el norte de Antioquia para fortalecer la seguridad y contrarrestar las capacidades de los grupos armados ilegales. Por ahora, el resultado confirmado corresponde al material encontrado en la vereda El Torrente y a su presunta relación con la Subestructura 18, facción Iván Mordisco.